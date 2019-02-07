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07.02.2019 21:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Гендиректор АО госпитализирован в Москве после нападения акционера

В одном из медучреждений столицы госпитализирован генеральный директор "Агрохолдинга Истра" Денис Козлов, на которого на улице напал с ножом один из акционеров компании, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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По предварительным данным, конфликт произошел из-за финансов. Мужчина напал на Козлова с ножом, а затем ранил себя.

"В настоящее время Козлов госпитализирован, - уточнили агентству. - Также госпитализирован акционер. По предварительным данным, конфликт произошел из-за финансов".

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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