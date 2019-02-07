Гендиректор АО госпитализирован в Москве после нападения акционера

В одном из медучреждений столицы госпитализирован генеральный директор "Агрохолдинга Истра" Денис Козлов, на которого на улице напал с ножом один из акционеров компании, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за финансов. Мужчина напал на Козлова с ножом, а затем ранил себя.

"В настоящее время Козлов госпитализирован, - уточнили агентству. - Также госпитализирован акционер. По предварительным данным, конфликт произошел из-за финансов".