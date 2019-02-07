Московская школьница выстрелила себе в лицо

Следователи разбираются в обстоятельствах происшествия, случившегося с одной из столичных школьниц. Девочка 2004 года рождения в собственной квартире ранила себя в лицо из травматического пистолета. Во время ЧП она, по предварительной информации, находилась дома одна. Тем не менее ребенка быстро госпитализировали для оказания медпомощи.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту получения девочкой ранения в область лица", - сообщили в столичном Главке СК.

По результатам проверки следователи намерены принять процессуальное решение.