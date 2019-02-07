Подозреваемого в наезде на полицейского задержали под Тулой

Подозреваемый, который попытался скрыться от полицейских на автомобиле и наехал на одного из них, задержан. Он был взят под стражу в Тульской области спустя три часа после инцидента благодаря плану "Перехват".

В ближайшее время злоумышленник будет доставлен в Москву. Об этом сообщил начальник главка московской полиции Юрий Титов, передает ТАСС.

Напомним, подозреваемый скрылся на автомобиле, совершив наезд на полицейского, пытавшегося его задержать. При этом сотрудник правоохранительных органов несколько раз выстрелил в машину. Инцидент произошел на Старокачаловской улице в Москве.