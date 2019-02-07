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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Скользкий путь

Владелец разбившегося под Калугой автобуса не имел лицензии на перевозку детей
Текст: Антон Валагин (Калужская область)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 27(7785)
После воскресного ДТП с семью погибшими в Калужской области возбуждено два уголовных дела. Одно - против водителя, не удержавшего автобус на скользком шоссе, второе - против владельца предприятия, выпустившего 30-летнюю немецкую колымагу в рейс с детским танцевальным ансамблем. Первого подозревают в нарушении правил дорожного движения с тяжкими последствиями. Второго - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Фото: Антон Забродский/ТАСС Четыре часа спасатели вытаскивали из искореженного кузова двухэтажного автобуса пострадавших. Фото: Антон Забродский/ТАСС
Четыре часа спасатели вытаскивали из искореженного кузова двухэтажного автобуса пострадавших. Фото: Антон Забродский/ТАСС

Ранним воскресным утром из смоленского райцентра Ярцево выехал автобус MAN с участниками хореографического ансамбля "Колибри" - дети направлялись в Калугу, чтобы выступить на отборочном этапе престижного конкурса. Накануне МЧС предупредило о гололеде на дорогах, спасатели призывали водителей не отправляться в путь без крайней необходимости. В Ярцеве предупреждения то ли не видели, то ли не придали значения.

В автобусе ехало 47 человек: 31 танцовщица семи-восьми лет, их мамы и педагоги. В 9.18 тяжелую машину занесло на скользком шоссе, она съехала в кювет и перевернулась на крышу. Салон автобуса сложился, как гармошка, двери заклинило, пассажиров зажало внутри.

Фото: УМВД по Ивановской области
Два человека погибли в тройном ДТП под Ивановом

Пожарные машины прибыли на место аварии через полчаса. Окон, через которые в таких случаях обычно вытаскивают пассажиров, не было - они превратились в забитые снегом щели. Способный перевернуть 18-тонный автобус автокран тоже нашелся не сразу. Спасатели аккуратно, чтобы не задеть людей внутри, прорезали отверстия в бортах и днище, проникли в салон и по одному вытаскивали пассажиров из адской мешанины искореженных кресел, сумок с вещами и ярких концертных костюмов с блестками. Спасательная операция продолжалась почти четыре часа, достали всех. Трех девочек и четырех женщин - мертвыми.

31 пассажир MAN попал в больницу, еще семерым медики оказали помощь на месте. Травмы, к счастью, оказались не слишком серьезными - уже на следующий день выписали 19 человек, в калужских больницах остаются пятеро взрослых и семеро детей, их состояние не внушает опасений. Смоленские власти пообещали выплатить по миллиону рублей семьям погибших и помогли с организацией похорон. Пострадавшие в аварии получат и страховые компенсации.

Опрокинувшийся MAN выпущен в 1989 году. По закону, возить детей в автобусах старше десяти лет запрещено

Пока четко сработавшие спасатели и медики получали благодарности от руководства, начавшие расследование причин аварии правоохранители стали находить одно нарушение за другим. Первым встал вопрос: почему автобус с детьми ехал без положенного в таких случаях сопровождения ГИБДД. На него ответил глава Ярцевского района Владимир Макаров:

- "Колибри" - частный танцевальный клуб. Поездку они организовали сами, руководитель коллектива вместе с родителями, никого не поставив в известность.

Прокуратура обнаружила, что ИП, отправивший в рейс злосчастный автобус, не имеет лицензии на такие перевозки, а опрокинувшийся MAN выпущен в 1989 году и имеет большой пробег, хотя по закону возить детей в автобусах старше десяти лет запрещено. Ространснадзор усомнился и в подлинности документов о техосмотре - если верить диагностической карте, первого декабря 2018 года MAN проверили и признали годным к эксплуатации… в Норильске, за 4700 километров от Ярцева.

Фото: МЧС по Владимирской области
В аварии под Владимиром погибли три человека

В вине 46-летнего водителя автобуса сомневаться не приходится. Стандартная формулировка "не справился с управлением" для него - и обвинение, и приговор. Полицейские уже установили, что помех движению MAN в момент аварии не было: никто его не обгонял и не подрезал. Также известно, что в прошлом году шофера дважды штрафовали, причем именно за перевозку детей на не соответствующем требованиям транспорте.

Водителя и владельца автобуса арестовали на два месяца.

Тем временем

Три человека погибли и восемь пострадали в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса под Владимиром. Микроавтобус следовал по маршруту Чебоксары - Москва, частный рейс. В нем находилось 15 человек. По предварительной информации, водитель КамАЗа с полуприцепом не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение, разделяющее встречные полосы движения. Ехавший сзади микроавтобус "Мерседес" столкнулся с грузовиком и опрокинулся.

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