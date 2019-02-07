Ленинский суд Костромы по материалам инспекции по охране объектов культурного наследия приговорил к штрафу руководителя Совета региональной общественной благотворительной организации "Воскресение". Александра Пушкарева обвинили в порче культурного слоя земли.

Без изысканий

Костромская некоммерческая организация "Воскресение" уже около десяти лет помогает малоимущим, погорельцам, многодетным и содержит за свой счет единственный на территории Костромы приют для бездомных людей, о котором "РГ" не раз писала ("Для новой жизни нужна крыша" - № 174 от 9.08.2018 г.).

В прошлом году общественники после многочисленных сложностей согласовали с властями проект строительства на улице Коммунаров в Костроме капитального трехэтажного здания приюта для бездомных. Оно должно заменить вагончики и времянки, служащие временным пристанищем для оставшихся без крова людей. Летом при помощи неравнодушных граждан попечители забили сваи в основание фундамента и приступили к постройке будущего ночлежного дома.

- Мы старались все делать по закону: собрали все необходимые документы, согласовали проект, получили разрешение на строительство, мэрия выделила нам участок земли. Но неожиданно нас вызвали в суд, обвинив в том, что мы нарушили "культурный слой земли", и теперь должны заплатить штраф - порядка 400 тысяч рублей. Такая новость нас повергла в шок: с участка, где была помойка и болото, мы вывезли несколько грузовиков мусора! Откуда там "культурный слой"? - удивились в ночлежке.

Когда волонтеры пришли в суд, представитель инспекции по охране объектов культурного наследия заявил, что, по имеющимся у него документам, на месте будущего приюта когда-то находился погост ХVIII-XIX веков. Он сказал, что, прежде чем забивать сваи под социальный приют, организаторам проекта следовало провести на участке археологические изыскания. За эти работы нужно было заплатить не менее 500 тысяч рублей.

- Я очень удивился: что там искать? С прошлого века на этом месте пролегали трубы технического водопровода на комбинат имени Зворыкина, построенный в 1935 году. Они до сих пор там "похоронены". Когда мы согласовывали проект, еще думали - нельзя ли будет подключиться к этим трубам? Но вода оказалась технической. В советское время по участку были уложены рельсы, земля многократно перекопана экскаваторами вдоль и поперек. Что там искать? За что мы кому-то должны отдать полмиллиона? - недоумевал Александр Пушкарев.

Не бизнес строим

В суде представитель истца отметил, что нарушение режима использования земель в границах территорий объектов культурного наследия выявлено сотрудниками ФСБ (статья 7.13 КоАП). Штраф для организации за это может составить от 200 тысяч до пяти миллионов рублей, для должностного лица - от 20 до 400 тысяч.

Такая сумма для социального приюта, который регулярно обращается за помощью к людям с просьбой поделиться с бездомными остатками еды с новогоднего стола и умоляет скинуться на бензин, чтобы довезти собранную в Костроме благотворительную помощь погорельцам и малоимущим семьям в отдаленные районы области, оказалась огромной! Строительство здания ночлежки ведется на благотворительные пожертвования при участии волонтеров. Подробные отчеты о каждой потраченной копейке Александр Пушкарев регулярно выкладывает в соцсетях. Благодаря им жертвователи четко знают, на что пошли их деньги.

Чиновник сказал, что организаторам проекта следовало провести на участке археологические изыскания. Эти работы стоят от 500 тысяч рублей

Люди не поймут, если с таким трудом собранные на приют деньги придется отдать на погашение штрафа, посетовали в ночлежке.

Кстати, когда благотворители оформляли разрешение на строительство, в документах им велели назвать приют для бездомных "гостиницей".

- Мы долго спорили, что это не "гостиница", а социальный приют. Но в реестре такого названия не было, поэтому пометка "социальный приют" написана рядом в скобках. Может, это практика такая - делать статистику на гостиницах? Но мы же не бизнес строим, - недоумевают в ночлежке.

Должны помочь?

Социальная организация "Воскресение" начинала свою работу в Костроме десять лет назад с открытия благотворительной столовой. Волонтеры бесплатно кормили детей из многодетных семей. Узнав о бесплатных обедах, в столовую стали приходить бездомные. Для них пришлось сделать отдельный пункт питания, а потом и ночлежку, в которой спасаются от голода и находят кров десятки страдальцев.

- Наверное, нам повезло: суд проявил гуманность и выписал минимальный штраф - 20 тысяч рублей, причем не на организацию, а на меня как на должностное лицо. Если бы присудили 400 тысяч - ночлежку пришлось бы закрыть. Возможно, кто-то из чиновников посчитает, что мы отделались малой кровью. Но у меня пятеро детей. И для нас эта сумма очень большая. Я до сих пор не понимаю, почему в мэрии знают, что место, выделенное под приют, - это пустырь и промзона. А где-то в чиновничьих реестрах устаревшая информация о якобы сохранившемся "культурном слое" с прошлого века не обновлена, - сетует Александр Пушкарев.

Когда информация о штрафе для ночлежки дошла до костромичей, она взорвала соцсети.

"Интересно, у кого в Костроме язык повернулся потребовать полмиллиона рублей с общественной организации, существующей на пожертвования? Как разрешать системно ковырять центр города под малоэтажное и частное строительство - так там нет ничего культурного в слое, а как бездомные себе ночлежку решили построить на окраине - так выбрали самое охраняемое место?"

"Если бы на этом участке земли не началась стройка, так бы он и был бы не востребован, заваленный всяким мусором... А тут сразу превратился в "объект культурного наследия"... Как же все умеют перевернуть наши чиновники! Ведь на благое же дело! Наоборот, должны помочь!" - возмутились горожане.

P. S.

В инспекции по охране объектов культурного наследия, куда обратилась "РГ", оперативный комментарий по телефону получить не удалось. Редакция направила официальный запрос по ситуации вокруг ночлежки в администрацию региона, однако ответ на момент выхода публикации так и не получен.

Кстати

После суда в ночлежку начали обращаться люди с вопросами, чем они могут помочь приюту.

- Все это время я не перестаю получать слова поддержки. Сотни (да, очень много!) самых разных людей звонят, пишут, встречают на улице и выражают свою поддержку, предлагают помощь, просят не сдаваться. Даже в ночлежку приезжали люди и просили бездомных держаться! Звонит бабушка, спрашивает, чем она может быть полезна... Абсолютно незнакомая молодая пара спрашивала, куда идти, чтобы защитить ночлежку. Ну и конечно, друзья, спасибо вам! За большую помощь спасибо! - написал в своем обращении в соцсетях Александр Пушкарев.

Тем временем

Дневной центр для бездомных людей открылся в Воронеже первого февраля. Туда сможет прийти любой человек, живущий на улице, чтобы привести себя в порядок, позвонить родным или получить правовую консультацию.

Гостям предложат принять душ и постричься, подберут одежду и обувь из той, что приносят неравнодушные горожане, окажут доврачебную помощь - а при необходимости отвезут в больницу. Волонтеры объяснят, где и когда в Воронеже раздают бесплатные обеды, где можно подработать, как попасть в приют или реабилитационный центр. Если бездомный утратил документы, в центре расскажут, как их восстановить (чтобы лечиться по ОМС, получать пенсию, попробовать устроиться в дом-интернат), и сопроводят в нужное госучреждение. Предусмотрена и психологическая поддержка - в виде мотивационной беседы и даже арт-терапии.

Проект реализует благотворительная организация "Рассвет", которая уже десять лет помогает бездомным вернуться в общество. У нее есть вещевой склад, стационарные приюты, подсобное хозяйство. На содержание дневного центра удалось получить грант областного департамента соцзащиты населения. Денег должно хватить до конца года.

Адрес центра: Воронеж, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 143. Часы работы: 12.00-20.00. Сайт "Рассвета": www.rassvet-altruism.ru.