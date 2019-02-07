Рязанская чиновница арестована за взятки при покупке квартир для сирот

В Рязанской области арестована эск-чиновница за взятки при покупке квартир для сирот. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что она пыталась давить на свидетелей, рассказала "РГ" старший помощник руководителя регионального СУ СК Анжелика Евдокимова.

Ранее в отношении бывшего начальника управления администрации Кораблинского района было возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам получения взяток и покушении на получение взятки в крупном размере. По версии следствия, чиновница должна была проводить аукционы по приобретению администрацией квартир для сирот.

- После заключения контрактов и перечислении продавцам бюджетных средств за квартиры, подозреваемая получала от них взятки, - сообщила Анжелика Евдокимова.

Получение взяток выявили оперативники УЭБиПК рязанского главка полиции. На основании их материалов были возбуждены уголовные дела.

В настоящее время все дела объединены в одно производство. В связи с появившейся информацией о том, что женщина пытается препятствовать ходу расследования, в том числе оказывает воздействие на свидетелей, следствие ходатайствовало об ее аресте.

Суд согласился с аргументами следователя и избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование дела продолжается.