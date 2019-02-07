Россия по буллитам победила финнов в вынесенном матче Евротура

Сборная России успешно начала третий этап Еврохоккейтура. В вынесенном матче, состоявшемся в Ярославле, наша команда победила финнов в серии буллитов - 3:2.

Тренерский штаб сборной во главе с Ильей Воробьевым удивил многих, отойдя от привычного комплектования команды игроками ЦСКА и СКА. Шанс в сборной получили, к примеру, Дмитрий Кагарлицкий, Анатолий Никонцев. А динамовец Вадим Шипачев, до этого проведший последний матч за сборную еще на групповом этапе олимпийского турнира в Пхенчхане, и вовсе вывел команду на лед в статусе капитана.

Место в воротах занял дебютант Илья Коновалов, впечатляюще в этом сезоне играющий за "Локомотив". Но дебют у него вышел комом - уже на 28-й секунде Нико Оямяки огорчил 20-летнего голкипера. Наши, впрочем, сумели отыграться достаточно быстро - на пятой минуте восстановил равновесие Илья Михеев.

Он же вывел сборную России вперед в начале третьего периода. И до последних минут хозяева площадки удерживали преимущество, но за восемь секунд до истечения основного времени, играя без вратаря, финны сумели перевести игру в овертайм - это сделал Микко Лехтонен.

Дополнительное время победителя не выявило, а в серии буллитов лучше оказались российские хоккеисты. При этом обе команды сделали по девять попыток, Коновалов отразил три броска, ну а решающим стал буллит в исполнении Кагарлицкого. Сборная России выиграла и в хорошем настроении отправляется в Швецию, где проведет оставшиеся два матча этого этапа Евротура.