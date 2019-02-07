Сборная России обыграла финнов в вынесенном матче Евротура в Ярославле

Российская хоккейная сборная выиграла у Финляндии вынесенный матч третьего этапа Евротура, Шведских хоккейных игр. Эта встреча состоялась вчера в Ярославле и завершилась серией буллитов - 3:2 в пользу хозяев.

Выбор игроков на турнир вызвал у болельщиков и экспертов большие дискуссии. По сути, это абсолютно другая сборная, чем команда, выигравшая в нынешнем сезоне Кубок Карьяла и Кубок Первого канала. Объединяют их разве что тренерский штаб во главе с Ильей Воробьевым, и форма с двуглавым орлом на груди.

Напомним, что основу сборной на прошлых этапах Евротура составляли хоккеисты из двух клубов - СКА и ЦСКА. То есть принцип комплектования команды очень напоминал олимпийский. В Пхенчхан ведь тоже в подавляющем большинстве отправились армейцы, и тогда это принесло результат. В Евротуре, впрочем, тоже - первое место россиян в общей таблице не вызывало никаких вопросов.

Но даже после всех этих побед хватало недовольных, причем справедливо. В конце концов, болельщикам хочется видеть в главной команде представителей разных клубов. Благо достойных кандидатов хватает. И тренерский штаб, по всей видимости, призывы "расширить географию" услышал. Например, получили-таки вызов Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий. Более того, лучшая на сегодня связка форвардов в масштабах всей КХЛ, зажигающая за московское "Динамо", составила в итоге ударное звено сборной. Третьим в нем оказался один из лидеров столичного "Спартака" Анатолий Никонцев. А Шипачев еще и удостоился капитанской нашивки. В целом же состав команды получился не то чтобы экспериментальным - люди, собранные в команде, приглашения в нее заслужили отличной игрой, безо всяких авансов, - но довольно необычным. И тем интереснее было посмотреть, на что способна такая сборная России.

Приезд "красной машины" в Ярославль стал для волжского города, несомненно, большим событием. Проводить такие вот вынесенные матчи вообще кажется отличной идеей. Игра в самой Швеции, принимающей турнир, собрала бы горстку зрителей. А на "Арене 2000" яблоку негде было упасть.

В воротах россиян дебютировал Илья Коновалов. 20-летний голкипер проводит просто выдающийся сезон за ярославский "Локомотив" - из 42 матчей он аж 10 отыграл на ноль. А вот в сборной молодое дарование "распечатали" молниеносно. Уже через 28 секунд после начала матча Оямяки открыл счет. Вины Коновалова в этом голе, впрочем, не было - тут скорее повлиял общий сумбур, да и момента броска голкипер толком не видел.

К чести россиян, неудачное начало из колеи их не выбило. И уже на пятой минуте наши отыгрались после броска Ильи Михеева. Дальше команда Воробьева получила целых три возможности реализовать численное большинство, но все эти удаления финнов остались без наказания - 1:1 к первому перерыву. Второй период тоже получился достаточно бодрым, причем на этот раз правила нарушали уже хозяева. Но и финские бригады большинства отбегали вхолостую.

С самого начала третьего периода российские хоккеисты прибавили в движении и агрессии, за что были вознаграждены довольно быстро. Михеев на 45-й минуте у чужой синей линии обокрал соперника, сблизился с вратарем и забросил свою вторую за вечер шайбу - 2:1. Финны очень старались найти достойный ответ на этот мини-шедевр, и добились своего за восемь секунд до сирены. В овертайм игру перевел Лехтонен. Он успеха не принес никому, хотя россияне две минуты провели в большинстве. Победителя определила серия буллитов, где удачливее оказались россияне, у которых три попытки реализовал Дмитрий Кагарлицкий.

Теперь российская сборная отправляется в Швецию, где в выходные проведет еще два матча Евротура.

Где будем смотреть

9 февраля, суббота

"Матч ТВ"

17.25. Швеция - Россия. Прямая трансляция.

10 февраля, воскресенье

"МАТЧ ТВ"

13.55. Россия - Чехия. Прямая трансляция.