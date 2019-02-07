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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Собянин открыл новые художественные мастерские

Текст: Сергей Жуков
Фото: Аркадий Колыбалов

Музей современного искусства "Гараж" расширяет свои владения. К выставочным залам в Парке Горького добавились мастерские и арт-резиденции на ВДНХ. Писать картины здесь смогут художники из Москвы и регионов. В будущем "квартировать" тут будут и иностранцы.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Экспозиция современного искусства, напомню, впервые появилась в здании Бахметьевского гаража, в честь него и получила свое название. Семь лет назад "Гараж" переехал в Парк Горького. Там соорудили временный павильон, спроектированный японским архитектором. Еще через год по соседству открылся образовательный центр. Летом 2015 года музей обрел свое постоянное здание, где когда-то размещалось кафе "Времена года". И вот теперь у "Гаража" появились собственные мастерские и арт-резиденции. Их "поселили" в 317-м павильоне ВДНХ. Небольшое двухэтажное здание было построено в 1939 году в качестве экспоната - типовой школы на 280 учеников. В 50-е павильон заняла поликлиника для сотрудников ВДНХ, а через несколько лет к ней пристроили рентгенодиагностическое отделение и соединили его с основным зданием длинным переходом. В 2011 году поликлинику закрыли, наступило затишье. И вот новое "рождение". Теперь тут - мастерские. Пользоваться ими могут художники, которые преодолели конкурсный отбор. Четырнадцать помещений отдаются на шесть месяцев москвичам, еще четыре - жителям регионов, которым разрешат творить здесь три месяца. После этого объявят новый конкурс, и наберут новых людей. С 2020 года мастерские будут выделять и художникам из-за рубежа.

Мастерские уже нашли первых хозяев. Пообщаться с ними приехал мэр Москвы Сергей Собянин. "В прошлом году молодым художникам пообещали создать систему выставок. Ведь пробиться начинающим довольно сложно, - сказал он. - Мы отобрали первые 56 проектов, желающих было много". В числе счастливчиков оказалась москвичка Екатерина Муромцева. Девушка разрисовала ткани и украсила ими окна в своей мастерской, пусть и временной.

Фото: twitter.com
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- Я первый раз в жизни попробовала рисовать на ткани. Здесь истории о людях, через которых проросли разнообразные растения. Кто-то с этим смириться так и не смог, а кто-то начал ухаживать за ними, - рассказала она.

- Ну это не чиновники? - с иронией спросил мэр.

- Ну такое тоже может случиться. Интересно было бы узнать, что у них проросло.

- Ну я не знаю, что у них могло бы вырасти, но вот здесь с "Гаражом" совместным усилиями "выросло" такое вот пространство, в котором вы можете творить.

Место в мастерской получили и супруги из Нижнего Тагила - Виталий и Аня Черепановы. Свои скульптуры и игрушки делают из подручных материалов - коробок, бутылок, кирпичей. Находят все на улице. "Например, недавно сделали картину из фанеры, ковра и доски, - рассказал "РГ" Виталий. - В центре сюжета - супергерои, которые обсуждают на ВДНХ план павильона "Россия - моя история".

Прямая речь

Антон Белов, директор Музея современного искусства "Гараж":

- О собственных мастерских для художников мы мечтали с момента открытия музея. Мастерские "Гаража” - это и рабочее пространство, и место для дискуссий, обмена опытом, и просто уютный дом, в который, надеемся, художники со всей страны будут возвращаться снова и снова. Мы рады, что место для мастерских нашлось именно на ВДНХ - в крупнейшем выставочном и культурном комплексе города с богатой историей.

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