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07.02.2019 16:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Брянской области украли двухтонную водонапорную башню

Текст: Елена Шулепова (Брянск)

Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже водонапорной башни. Задержанный обещает возместить ущерб, поскольку вернуть сооружение уже не может, рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

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Водонапорная башня около деревни Издежичи Жирятинского района пропала минувшим летом. В свое время она обслуживала местную ферму, а после ее закрытия продолжала стоять уже без надобности. Несмотря на то, что водонапорная башня не эксплуатировалась, она оставалась на балансе местной администрации.

Этот вроде бы ненужный объект не давал покоя 29-летнему местному жителю. Как потом признался полиции, он думал, что башня бесхозная. И, чтобы добру не пропадать, распилил конструкцию, вывез на грузовике и сдал в металлолом.

Башня была высотой три метра и весом две тонны. Ее стоимость оценивается в 21 тысячу рублей.

Спустя полгода полицейские все же нашли и задержали зарасхитителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража"(часть 2 статьи 158 УКРФ). Мужчина признался в содеянном и обещал полностью возместить причиненный ущерб.

Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит срок до пяти лет.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область
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