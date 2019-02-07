В Калуге шестилетний мальчик погиб в загоревшемся автомобиле

В Калуге шестилетний мальчик находился один в автомобиле, когда тот загорелся. От полученных травм ребенок скончался, сообщила "РГ" старший пмощник руководителя регионального СУ СКР Лилия Мошкова.

ЧП произошло около поликликлиники на улице Болотникова. По предварительной информации, родители мальчика пошли в медучереждение, а ребенка оставили в закрытой машине на стоянке. В отсутствии взрослых автомобиль загорелся. Ребенок получил ожоги. В поликлинике мальчика пытались спасти - были проведены реанимационные мероприятия. Но спасти ребенка медики не смогли.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в том числе следователи-криминалисты регионального управления СК РФ. В настоящее время следователи осматривают место происшествия, изымают необходимые предметы, допрашивают свидетелей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (часть 1 статьи 109 УК РФ). В рамках расследования будут назначены экспертизы для установления причины смерти ребенка и возгорания автомобиля, сообщила Лилия Мошкова.