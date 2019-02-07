В Курской области дороги расчистила армейская техника

За два дня инженерные подразделения Западного военного округа сделали в Курской области то, чего не удавалось местным властям всю зиму: тяжелая военная техника пробила в метровом снегу дорогу к отдаленным селениям.

Снегопады на востоке Курской области продолжались весь январь. Советский район завалило так, что тракторы вязли уже на околице. Рассыпанные среди полей деревушки оказались отрезаны от региональных трасс. Во многих селах постоянно живут всего по несколько семей - в основном старики и дети, взрослые подались на заработки в более оживленные места. Пожилым надо обеспечить доступ в больницу, молодым - в школу. Районные власти поняли, что не справятся.

- В районе 115 населенных пунктов, протяженность дорог между ними - 380 километров. После сильных снегопадов наша техника вышла из строя, решили обратиться за помощью в министерство обороны. Там отреагировали быстро: на следующий день приехал офицер, оценил обстановку, а еще через день пришла колонна с техникой, - рассказал замглавы администрации Советского района Борис Носов.

Штаб инженерные подразделения из-под Воронежа и Курска устроили в Ледовском. Военных разместили в сельсовете, гусеничные машины привезли на тралах, колесные путепрокладчики, самосвалы и экскаватор пришли своим ходом. Инженерная машина разграждения на танковом ходу предназначена для преодоления завалов и разрушения фортификаций, снег любой глубины для нее - что плавленый сырок для острого ножа. Опустив бульдозерный отвал, ИМР врезалась в белую целину и с ревом пошла к видневшимся вдалеке домам. За ней осталась утрамбованная до бетонной прочности дорога.

В Нижнем Гурово путепрокладчики расчищали подходы к школе, экскаватор зачерпывал ковшом снег и грузил в "КАМАЗы".

- Раньше, чтобы выехать куда-то, мы с соседом - нас на всей улице двое стариков осталось - брали лопаты и разгребали заносы до самой трассы. Или трактор нанимали. А сейчас столько навалило, что и трактор не подъедет, и лопатой не намашешься. Военные приехали, моментом все сделали. Спасибо им, - улыбается местный житель Сергей Дементьев.

Инженеры ЗВО пробили более 100 километров дорог, расчистили подходы к школам и магазинам. Работа по очистке дорог продолжается.