В Курской области дороги расчистила армейская техника

Новости

Меркель назвала способ избежать энергозависимости от России 21:10
УАЗ пересмотрел комплектации "Пикапа" 21:00
Депутат Верховной рады выругалась с трибуны парламента 20:53
ЦИК отказал Надежде Савченко в регистрации кандидатом в президенты Украины 20:42
Школьники из Донецка и Беларуси провели онлайн-урок по русскому языку 20:24
Косачев объяснил страх Украины перед российскими наблюдателями на выборах 20:22
В Подмосковье открылся крупный фармацевтический завод 20:22
Московская школьница выстрелила себе в лицо 20:13
Макрон отказался от выступления с Меркель 20:09
Рада одобрила переименование Днепропетровской области в Сичеславскую 20:02
Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 10 19:53
Оззи Осборн госпитализирован 19:47
Дмитрий Медведев назначил главой Ростуризма Зарину Догузову 19:45
У перезапуска хоррора "Хэллоуин" будет продолжение 19:28
Путин предложил ВР обсудить сотрудничество с "Роснефтью" 19:21
Экс-послу России в Беларуси Александру Сурикову вручен орден Почета 19:12
Смольный пообещал привозить пострадавшим от гололеда еду и лекарства 18:49
Тизер: Томми Вайсо снимает фильм об акулах-убийцах 18:46
Посол Беларуси в России оценил задачи двусторонней группы по интеграции 18:26
Новый трейлер "Кладбища домашних животных" возмутил фанатов Кинга 18:17
В возрасте 35 лет погибла врач сборной России по пулевой стрельбе 18:05
Собянин открыл новые художественные мастерские 18:04
Ученые предупредили о климатическом хаосе на Земле 18:03
Рейтинг Трампа опустился до минимума за время его президентства 18:01
В Томске создадут приложение для быстрой диагностики меланомы 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Как можно будет самим накопить на пенсию
Как можно будет самим накопить на пенсию
07.02.2019 21:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Холодный фронт

В Курской области дороги расчистила армейская техника
Текст: Антон Валагин (Курск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(7786)
За два дня инженерные подразделения Западного военного округа сделали в Курской области то, чего не удавалось местным властям всю зиму: тяжелая военная техника пробила в метровом снегу дорогу к отдаленным селениям.
Всего за два дня военные расчистили более 100 километров поселковых дорог. Фото: Пресс-служба Западного военного округа. Всего за два дня военные расчистили более 100 километров поселковых дорог. Фото: Пресс-служба Западного военного округа.
Всего за два дня военные расчистили более 100 километров поселковых дорог. Фото: Пресс-служба Западного военного округа.

Снегопады на востоке Курской области продолжались весь январь. Советский район завалило так, что тракторы вязли уже на околице. Рассыпанные среди полей деревушки оказались отрезаны от региональных трасс. Во многих селах постоянно живут всего по несколько семей - в основном старики и дети, взрослые подались на заработки в более оживленные места. Пожилым надо обеспечить доступ в больницу, молодым - в школу. Районные власти поняли, что не справятся.

- В районе 115 населенных пунктов, протяженность дорог между ними - 380 километров. После сильных снегопадов наша техника вышла из строя, решили обратиться за помощью в министерство обороны. Там отреагировали быстро: на следующий день приехал офицер, оценил обстановку, а еще через день пришла колонна с техникой, - рассказал замглавы администрации Советского района Борис Носов.

В Казани снегоуборочный поезд врезался в вагоны для заключенных

Штаб инженерные подразделения из-под Воронежа и Курска устроили в Ледовском. Военных разместили в сельсовете, гусеничные машины привезли на тралах, колесные путепрокладчики, самосвалы и экскаватор пришли своим ходом. Инженерная машина разграждения на танковом ходу предназначена для преодоления завалов и разрушения фортификаций, снег любой глубины для нее - что плавленый сырок для острого ножа. Опустив бульдозерный отвал, ИМР врезалась в белую целину и с ревом пошла к видневшимся вдалеке домам. За ней осталась утрамбованная до бетонной прочности дорога.

В Нижнем Гурово путепрокладчики расчищали подходы к школе, экскаватор зачерпывал ковшом снег и грузил в "КАМАЗы".

- Раньше, чтобы выехать куда-то, мы с соседом - нас на всей улице двое стариков осталось - брали лопаты и разгребали заносы до самой трассы. Или трактор нанимали. А сейчас столько навалило, что и трактор не подъедет, и лопатой не намашешься. Военные приехали, моментом все сделали. Спасибо им, - улыбается местный житель Сергей Дементьев.

Инженеры ЗВО пробили более 100 километров дорог, расчистили подходы к школам и магазинам. Работа по очистке дорог продолжается.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Макрон отказался от выступления с Меркель
Косачев прокомментировал принятие Киевом курса на членство в ЕС и НАТО
В МИД заявили о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу
Два следователя СК могут стать фигурантами дела Арашуковых
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания