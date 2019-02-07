Новости

"Умные" боеприпасы для "Терминаторов" испытают к концу 2020 года 12:11
В Заполярье произошло массовое отравление бездомных собак 12:06
Беспилотные поезда поедут по МЦК с 2021 года 12:05
РФ оценила найденный ЕС способ обходить санкции США в отношении Ирана 12:05
"Росгосцирк" представил 10-летнюю стратегию развития ведомства 12:04
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания 12:00
Лукашенко отметил Нацбанк за обеспечение финансовой стабильности 12:00
В Липецке возбуждено дело в отношении экс-начальника УФСИН 11:57
В Новосибирске организатор банды экстрасенсов получил 14 лет 11:52
Суслик откопал клад Золотой Орды для марийских археологов 11:51
Госдума приняла закон об охране музеев-заповедников 11:49
Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений 11:49
Возбуждено дело по факту взрыва на месторождении в Югре 11:43
Число жертв обрушения здания в Стамбуле выросло до трех человек 11:42
Курт Волкер приказал Киеву принять российских наблюдателей 11:41
Пять детей попали в больницу после отравления в нижегородском бассейне 11:34
В Югре задержали организатора ячейки "Свидетелей Иеговы" 11:29
"Симпсонов" продлили до 32-го сезона 11:25
Беларусь заняла четвертое место по товарообороту с Россией 11:24
В Беларуси снизилось число зарегистрированных преступлений 11:00
В КБР семья из пяти человек отравилась угарным газом 10:59
Видео: Подмосковный Терминатор напал на автозаправку 10:58
Фристайлист Буров стал чемпионом мира в лыжной акробатике 10:52
Беларусь призвала политиков в Литве умерить воинственный пыл 10:50
Появились первые фото "заряженной" Lada Vesta для полицейских 10:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
07.02.2019 11:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Липецке возбуждено дело в отношении экс-начальника УФСИН

Текст: Елена Шулепова (Липецк)

В Липецке экс-начальника УФСИН подозревают в мошенничестве и получении взятки. На завершающей стадии также находится расследование уголовного дела его бывшего зама, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ со ссылкой на руководителя ведомства Евгения Шаповалова.

В Перми осудили коллектора, по ошибке угрожавшего оперной певице

По данным следствия, бывший начальник УФСИН в 2016 году заключил госконтракт на поставку растительного масла для нужд исправительных учреждений с Усманским заводом растительных масел. За выгодный контракт на 500 тонн масла на сумму более 35 миллионов рублей директор предприятия, по версии следствия, дал взятку - 1,5 миллиона рублей.

Кроме того экс-начальника УФСИН подозревают в мошенничестве со страховкой. Так, в 2013 году он предоставил в страховую компанию фальшивые документы о получении травмы на службе. Получил компенсацию - 200 тысяч. Но на этом не остановился: оформил инвалидность в результате травмы, полученной во время исполнения служебных обязанностей, и обратился к работодателю за единовременной выплатой и страховкой. Общая сумма выплат - 2,6 миллиона рублей.

- Однако преступные действия не были доведены до конца, так как суд не удовлетворил его исковые требования, - пояснил руководитель регионального СУ СК.

Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении экс-начальника УФСИН.

Фото: ФСБ РФ/ТАСС
ФСБ задержала 30 членов банды фальшивомонетчиков

Тем временем, уголовное дело в отношении его бывшего заместителя находится на завершающей стадии. Ее действия квалифицируются, как посредничество во взяточничестве, превышение должностных полномочий и получение взятки. Так, в ходе следствия было установлено нарушение порядка госзакупок - без проведения торгов замначальника УФСИН определила единственного поставщика и организовала заключение контракта на закупку растительного масла - тысячу тонн на 65 миллионов рублей.

При этом фактически исправительные учреждения, несмотря на полную оплату закупок из бюджета, получили всего треть от прописанного в контракте - на сумму около 20 миллионов. Другой эпизод уголовного дела связан с заключением госконтрактов в пользу транспортной компании. За это обвиняемая получила 84 тысячи рублей. Свою вину женщина признала частично.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания
Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений
Курт Волкер приказал Киеву принять российских наблюдателей
Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин
В Японии отказались от фразы "незаконная оккупация Курил"