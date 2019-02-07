В Липецке возбуждено дело в отношении экс-начальника УФСИН

В Липецке экс-начальника УФСИН подозревают в мошенничестве и получении взятки. На завершающей стадии также находится расследование уголовного дела его бывшего зама, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ со ссылкой на руководителя ведомства Евгения Шаповалова.

По данным следствия, бывший начальник УФСИН в 2016 году заключил госконтракт на поставку растительного масла для нужд исправительных учреждений с Усманским заводом растительных масел. За выгодный контракт на 500 тонн масла на сумму более 35 миллионов рублей директор предприятия, по версии следствия, дал взятку - 1,5 миллиона рублей.

Кроме того экс-начальника УФСИН подозревают в мошенничестве со страховкой. Так, в 2013 году он предоставил в страховую компанию фальшивые документы о получении травмы на службе. Получил компенсацию - 200 тысяч. Но на этом не остановился: оформил инвалидность в результате травмы, полученной во время исполнения служебных обязанностей, и обратился к работодателю за единовременной выплатой и страховкой. Общая сумма выплат - 2,6 миллиона рублей.

- Однако преступные действия не были доведены до конца, так как суд не удовлетворил его исковые требования, - пояснил руководитель регионального СУ СК.

Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении экс-начальника УФСИН.

Тем временем, уголовное дело в отношении его бывшего заместителя находится на завершающей стадии. Ее действия квалифицируются, как посредничество во взяточничестве, превышение должностных полномочий и получение взятки. Так, в ходе следствия было установлено нарушение порядка госзакупок - без проведения торгов замначальника УФСИН определила единственного поставщика и организовала заключение контракта на закупку растительного масла - тысячу тонн на 65 миллионов рублей.

При этом фактически исправительные учреждения, несмотря на полную оплату закупок из бюджета, получили всего треть от прописанного в контракте - на сумму около 20 миллионов. Другой эпизод уголовного дела связан с заключением госконтрактов в пользу транспортной компании. За это обвиняемая получила 84 тысячи рублей. Свою вину женщина признала частично.