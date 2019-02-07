Новости

В Дагестане и Подмосковье задержаны 30 фальшивомонетчиков 10:38
Легкоатлетка Кирдяпкина дисквалифицирована на три года 10:38
Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин 10:35
Видео: В Беларуси снимают фильм о Янке Купале 10:33
Посол: Россия не обсуждает с Токио передачу Курильских островов 10:31
Выставка "Неотчуждаемое" откроется на Российском инвестиционном форуме 10:26
Стену рухнувшего подъезда в Магнитогорске украсят 39 белых птиц 10:25
СМИ: В Южной Корее появится гигантская судостроительная компания 10:25
У биатлониста Антона Шипулина родилась дочь 10:20
В Москве нашли клад из медных и серебряных монет 10:15
На станции метро "Автозаводская" пассажира ранили ножом 10:15
В Кургане сгорел автобус 10:00
Новое массовое вымирание видов связали с потреблением мяса 09:58
В Нижнем Новгороде в ДТП с автобусом пострадали 13 человек 09:55
В Кузбассе возбудили дело о гибели ребенка при пожаре 09:53
В Перми полиция штурмом взяла нелегальный дом престарелых 09:50
В Японии неизвестный пытался силой прорваться на территорию минобороны 09:39
В Хабаровском крае сошло еще несколько оползней 09:32
Moody’s оценило влияние санкций США против Венесуэлы на "Роснефть" 09:15
Google отчитался о количестве запросов на блокировку ссылок 08:56
Клинтон назвала выход США из ДРСМД "подарком Путину" 08:43
Медведчук увидел схему в большом числе кандидатов в президенты Украины 08:41
В Хабаровском крае зарегистрировали 50-градусные морозы 08:26
МКБ и Совкомбанк хотят выкупить Азиатско-Тихоокеанский банк 07:59
Два человека стали жертвами обрушения дома в Стамбуле 07:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
07.02.2019 10:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве нашли клад из медных и серебряных монет

Фото: Официальный сайт мэра Москвы Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В Москве во время раскопок был обнаружен клад из русских серебряных и медных монет конца XIX - начала XX веков. Ценная находка была сделана на Долгоруковской улице.

Археологам удалось обнаружить 97 монет, причем они отличались друг от друга по материалу и номиналу. В частности, как сообщает официальный сайт мэра Москвы, 36 монет сделаны из меди, а 59 - серебряные. Общая сумма клада - 35 рублей 50,5 копейки.

Фото: Arne Hodalic / Katja Bidovec / National Geographic
Археологи вскрыли таинственный древний саркофаг
Фото: iStock
В Великом Новгороде археологи нашли 21 средневековую печать

Специалисты считают, что клад является сбережениями горожанина. Он спрятал свои деньги в стене квартиры. Здание, где был спрятан клад, снесли, а деньги оказались в земле вместе с его обломками. Первоначально деньги могли лежать в мешочке, но прошло много лет, и он истлел. Отметим, что монеты частично склеились, а кроме того, они окислились.

По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, по тем временам найденная сумма является довольно внушительной. Она эквивалентна зарплате квалифицированного столичного рабочего за месяц. Например, в начале XX века хлеб можно было купить за 4-7 копеек, а сапоги - за 5 рублей.

- Эта находка является свидетельством финансового кризиса в России времен Первой мировой войны. Дело в том, что к концу 1915 года бумажные деньги стали обесцениваться, поэтому люди старались припрятать металлические монеты, - рассказал Емельянов.

Монетам предстоит пройти реставрацию. После нее их передадут в Музей Москвы.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин
В Нижнем Новгороде в ДТП с автобусом пострадали 13 человек
В Японии отказались от фразы "незаконная оккупация Курил"
Google стал удалять из поиска запрещенные в РФ сайты
Польские фермеры потребовали возобновить торговлю с Россией