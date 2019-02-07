В Москве нашли клад из медных и серебряных монет

В Москве во время раскопок был обнаружен клад из русских серебряных и медных монет конца XIX - начала XX веков. Ценная находка была сделана на Долгоруковской улице.

Археологам удалось обнаружить 97 монет, причем они отличались друг от друга по материалу и номиналу. В частности, как сообщает официальный сайт мэра Москвы, 36 монет сделаны из меди, а 59 - серебряные. Общая сумма клада - 35 рублей 50,5 копейки.

Специалисты считают, что клад является сбережениями горожанина. Он спрятал свои деньги в стене квартиры. Здание, где был спрятан клад, снесли, а деньги оказались в земле вместе с его обломками. Первоначально деньги могли лежать в мешочке, но прошло много лет, и он истлел. Отметим, что монеты частично склеились, а кроме того, они окислились.

По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, по тем временам найденная сумма является довольно внушительной. Она эквивалентна зарплате квалифицированного столичного рабочего за месяц. Например, в начале XX века хлеб можно было купить за 4-7 копеек, а сапоги - за 5 рублей.

- Эта находка является свидетельством финансового кризиса в России времен Первой мировой войны. Дело в том, что к концу 1915 года бумажные деньги стали обесцениваться, поэтому люди старались припрятать металлические монеты, - рассказал Емельянов.

Монетам предстоит пройти реставрацию. После нее их передадут в Музей Москвы.