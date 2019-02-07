В Мещанском райсуде столицы закончился громкий процесс по уголовному делу банды компьютерных взломщиков банков. Лидер группировки хакеров Юрий Лысенко и 13 его подельников признаны виновными в крупных хищениях.

По приговору суда Лысенко отправится на 13 лет в колонию строгого режима. За мошенничество в сфере компьютерной информации все обвиняемые получили реальные сроки наказания.

Эта группа компьютерных мошенников похитила у банкиров через социальные сети около миллиарда рублей. По версии следствия, гражданин Украины Юрий Лысенко с июля по ноябрь 2014 года привлек в ОПС около 20 россиян для совместного хищения денег из коммерческих банков. Как утверждает следствие, с помощью специальной программы они снимали средства со счетов клиентов банков, а баланс восстанавливался за счет денег самих финансово-кредитных структур.

По данным обвинения, "деньги финансовых учреждений похищались путем ввода и модификации компьютерной информации с использованием сети интернет, выполнения операций перевода и снятия денежных средств по банковским картам с их отменой и восстановлением баланса на счетах".

А на личном счете Лысенко было обнаружено и арестовано около 880 миллионов рублей.

На процессе было установлено, что особо пострадал Банк Зенит, со счетов которого хакеры украли 883,5 миллиона рублей. Десятки миллионов потеряли Промсвязьбанк, а также банки "Уралсиб" и "Траст".