В Подмосковье открылся крупный фармацевтический завод

Меньше года понадобилось инвесторам, чтобы построить в Серпуховском округе Подмосковья завод по производству лекарств. В мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме между правительством области и фармацевтическим предприятием "Оболенское" было подписано соглашение о сотрудничестве, а уже в феврале 2019-го инвесторы разослали приглашение на открытие готового завода.

Он обеспечил работой 350 человек и способен производить 120 миллионов упаковок лекарств ежегодно. Это 1,6 миллиарда таблеток, 120 миллионов капсул и 15 миллионов саше основных терапевтических направлений: сердечно-сосудистые и противомикробные препараты, лекарства, влияющие на обмен веществ, препараты для лечения заболеваний костно-мышечной и нервной систем. На сегодняшний день "Оболенское" является одним из самых крупных фармацевтических предприятий в России и входит в ТОП-12 отечественных производителей лекарств. "Этот завод отвечает самым современным стандартам фармацевтического производства и, без сомнения, внесет лепту в стратегию "Фарма 2030", которая формируется в данный момент и рассчитана на поддержку фармацевтической отрасли страны в перспективе до 2030 года", - отметил правый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, приглашенный на торжественную церемонию открытия нового производства.

Старт работе заводской производственной линии дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Сегодня начал работу большой завод, выпускающий широкую линейку отечественных препаратов, - сказал он. - Еще недавно область огромное количество лекарств закупала за рубежом. С открытием каждого такого завода доля импорта медицинских препаратов у нас будет снижаться". Губернатор поделился ближайшими планами инвесторов: у "Оболенского" будет и вторая очередь - к 2021 году предприятие увеличит количество рабочих мест с 350 до 640. А в соседнем Пущино откроется фармацевтический кластер на 7-10 предприятий, которые смогут обеспечить работой не менее 1 тысячи человек. Как позже рассказал журналистам зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов, пять соглашений о создании производств в этом кластере в региональном инвестпортфеле уже есть, так что первые заводы могут быть открыты уже в следующем году. Хотя область уже является одним из лидеров фармацевтического производства в стране - по словам Хромова, 24 процента всех российских лекарств сделаны в Подмосковье.

А гендиректор фармпредприятия "Оболенское" Андрей Младенцев пообещал не только внести весомый вклад в сферу импортозамещения, но и улучшить показатели экспорта российских медикаментов. "У нас установлено новейшее оборудование из Германии, Италии и Швейцарии. Продукция маркирована контрольными идентификационными знаками - это делает невозможным фальсификацию наших лекарств. Все, что производится на "Оболенском", а это 150 наименований препаратов, имеет хорошие экспортные перспективы", - рассказал "РГ"Андрей Младенцев.