В Подмосковье снизился уровень преступности

За прошедший год число зарегистрированных преступлений сократилось почти на пять процентов, а общая раскрываемость увеличилась на два процента. Об этом сообщил в четверг на расширенной коллегии областного надзорного ведомства прокурор Московской области Алексей Захаров.

Также, по его данным, количество убийств снизилось на 12 процентов, почти на 14 процентов снизилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, на 16 процентов сократилось число изнасилований. Кроме того, зарегистрировано на 11 процентов меньше разбоев с грабежами и почти на девять процентов - краж.

Как отметил Захаров, уровень преступности в Подмосковье снижается на протяжении последних пяти лет.

"Рассчитываю, что благодаря совместным усилиям правоохранительных органов эта положительная динамика сохранится", - сказал прокурор области.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил прокуроров за совместную работу. "Наша стратегическая задача - делать так, чтобы человек чувствовал себя защищенным. Мы со своей стороны предусматриваем большие мероприятия, связанные с реализацией программы "Безопасный регион", устанавливаем видеокамеры. В каждом муниципалитете, в котором бываем с рабочей поездкой, мы обсуждаем актуальные проблемы, которые нам совместно предстоит решать", - отметил глава Подмосковья. Он также напомнил, что те проблемы Подмосковья, которые начинали решать пять лет назад - незаконная торговля, перевозки, реклама и несанкционированные свалки - сегодня этого практически уже нет.

"Считаю, что наведение порядка в самых разных сферах стало возможным благодаря системному грамотному взаимодействию всего правоохранительного блока", - подчеркнул Воробьев.

Одним из главных и основных приоритетов в надзорной деятельности, по словам Алексея Захарова, оставалась работа по противодействию коррупции. Так, в 2018 году по актам прокурорского реагирования были уволены в связи с утратой доверия девять должностных лиц. Всего же за пять прошедших лет благодаря прокурорскому вмешательству должностей лишились 69 человек, и это, как отметил Захаров, не считая тех, кто не стал дожидаться негативных последствий и уволился по собственному желанию до завершения прокурорских проверок.

За различные коррупционные преступления к уголовной ответственности в 2018 году привлечены 63 должностных лица, из которых четверо являлись главами муниципальных образований. Всего за пять лет к уголовной ответственности за коррупцию привлечены 406 чиновников. Кроме того, прокуроры выявляли нарушения закона о контроле за соответствием расходов и доходов чиновников. Например, в январе 2019 года Савеловский суд Москвы удовлетворил исковое заявление прокуратуры об обращении в доход государства трехкомнатной квартиры в центре Москвы стоимостью 26 миллионов рублей. Жилье было приобретено в 2015 году супругой главы одного из городских округов Московской области. При этом доводы о приобретении данного объекта недвижимости за счет собственных накоплений и заемных средств были документально опровергнуты прокуратурой. Всего в суды в прошлом году было предъявлено 39 исков о возмещении коррупционного ущерба на сумму 461 миллион рублей.

Еще одна тема, которая волнует всех жителей области и над которой совместно работали и работают прокуроры и власти Подмосковья, - тема мусорных полигонов. Как сообщил Алексей Захаров, в 2018 году судами было рассмотрено и удовлетворено восемь исков межрайонного природоохранного прокурора к компаниям, которые эксплуатируют подмосковные полигоны. Суды обязали их привести свою деятельность в полное соответствие с требованиями природоохранного законодательства. Начиная от разработки проектной документации и прохождения государственной экологической экспертизы до выполнения всего комплекса природоохранных мероприятий, включая сбор фильтрата и монтаж систем дегазации. Как заметил глава областного надзорного ведомства, принципиальная позиция прокуратуры помогла обеспечить действенную юридическую защиту права граждан на благоприятную окружающую среду.

Еще одна больная тема Подмосковья - обманутые дольщики. По итогам года число проблемных объектов строительства, внесенных в соответствующий Сводный перечень, возросло до 48, а количество дольщиков превысило 10 тысяч. При этом, как отметил прокурор области, увеличение числа проблемных объектов - это следствие принципиальной позиции прокуратуры. Захаров пояснил, что прокуроры добились признания таковыми всех проблемных домов, по которым свыше девяти месяцев нарушены сроки предоставления жилых помещений и строительные работы фактически не ведутся. По мнению прокурора области, как показала практика, такой подход в полной мере заставляет органы власти оперативно включаться в работу по поиску решений для скорейшей достройки объекта и не растрачивать драгоценное время в ожидании, когда застройщик поправит свое финансовое положение и вернется к исполнению обязательств.