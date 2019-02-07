В Подмосковье задержали опекунов погибшего трехлетнего ребенка

Следователи в Московской области задержали опекунов погибшего трехлетнего ребенка. Их подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.

Напомним, ребенок скончался 4 февраля в детской городской больнице Подольска, куда был доставлен 29 января. Медики диагностировали у мальчика черепно-мозговую травму, ушиб и отек головного мозга, анатомическую кому 3-й степени. Ребенок умер, не приходя в сознание. Эксперты пришли к выводу, что он получил шесть травм головы и лица.

Мальчик жил с опекунами, в семье которых было трое своих детей и еще трое под опекой. Во время допроса опекун погибшего рассказала, что он упал и получил травму во время купания в ванной. При этом следователи выяснили, что брак между опекунами фиктивный, и на самом деле муж является сожителем старшей родной дочери подозреваемой.

"Фиктивный брак заключен с целью удвоения размера пособий, получаемых от государства на содержание опекаемых детей, - сообщили в следственном ведомстве. - В настоящее время дети, находившиеся под опекой, изъяты соответствующими органами и помещены во временную семью".

Следователи возбудили сразу несколько уголовных дел. Против опекунов - не только по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, но и о неисполнении ими обязательств по воспитанию несовершеннолетнего. Еще одно дело возбуждено по факту возможного халатного отношения должностных лиц органов опеки.

"В ближайшее время опекуны ребенка, сотрудники органов профилактики и жители дома будут допрошены на предмет выяснения отношений в семье подозреваемых, условия воспитания детей. Следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах совершено преступление, и кто из опекунов нанес ребенку травмы, повлекшие смерть", - рассказали в ГСУ.