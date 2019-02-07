В России представлен смартфон Honor 10 Lite, названы цены

Компания Huawei представила новый смартфон под брендом Honor для российского рынка. Ориентированная на молодежь модель 10 Lite получила привлекательный внешний вид, большой экран, двойную камеру с поддержкой искусственного интеллекта, мощный 8-ядерный процессор и новейшую операционку Android 9.

У Honor 10 Lite экран занимает более 90% передней панели, его диагональ - 6,21 дюйма, а разрешение - Full HD+ (2340x1080 точек). Смартфон получил небольшой вырез на экране в виде капли, в него вписана лишь фронтальная камера, а узкая полоска динамика переехала на кромку верхней грани.

Honor 10 Lite. Фото: Huawei

Экран и задняя панель защищены стеклом 2,5D. На задней панели расположились круглый датчик отпечатков пальцев и два объектива, под которыми находится светодиодная вспышка.

Honor 10 Lite построен на базе однокристальной платформы Kirin 710. Он будет оснащаться 3 Гб оперативной и 32/64 Гб встроенной памяти. Гаджет получил аккумулятор емкостью 3 400 мАч. Операционная система Android 9 работает вместе с оболочкой EMUI 9.0.

Двойная камера в этом смартфоне имеет разрешение 13 + 2 Мп. Искусственный интеллект распознает более 500 сценариев, помогает при ночной съемке, устраняет эффект дрожащих рук. Селфи-камера получила матрицу с разрешением 24 Мп и поддержку ИИ.

Модель доступна в трех цветовых решениях, реализованных в градиенте - небесно-голубом, сапфирово-синем и "полночном черном". Honor 10 Lite будет доступен по цене 14990 рублей за версию с 32 Гб и 16990 рублей - за 64 Гб.