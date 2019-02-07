Новости

Меркель назвала способ избежать энергозависимости от России 21:10
УАЗ пересмотрел комплектации "Пикапа" 21:00
Депутат Верховной рады выругалась с трибуны парламента 20:53
ЦИК отказал Надежде Савченко в регистрации кандидатом в президенты Украины 20:42
Школьники из Донецка и Беларуси провели онлайн-урок по русскому языку 20:24
Косачев объяснил страх Украины перед российскими наблюдателями на выборах 20:22
В Подмосковье открылся крупный фармацевтический завод 20:22
Московская школьница выстрелила себе в лицо 20:13
Макрон отказался от выступления с Меркель 20:09
Рада одобрила переименование Днепропетровской области в Сичеславскую 20:02
Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 10 19:53
Оззи Осборн госпитализирован 19:47
Дмитрий Медведев назначил главой Ростуризма Зарину Догузову 19:45
У перезапуска хоррора "Хэллоуин" будет продолжение 19:28
Путин предложил ВР обсудить сотрудничество с "Роснефтью" 19:21
Экс-послу России в Беларуси Александру Сурикову вручен орден Почета 19:12
Смольный пообещал привозить пострадавшим от гололеда еду и лекарства 18:49
Тизер: Томми Вайсо снимает фильм об акулах-убийцах 18:46
Посол Беларуси в России оценил задачи двусторонней группы по интеграции 18:26
Новый трейлер "Кладбища домашних животных" возмутил фанатов Кинга 18:17
В возрасте 35 лет погибла врач сборной России по пулевой стрельбе 18:05
Собянин открыл новые художественные мастерские 18:04
Ученые предупредили о климатическом хаосе на Земле 18:03
Рейтинг Трампа опустился до минимума за время его президентства 18:01
В Томске создадут приложение для быстрой диагностики меланомы 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Как можно будет самим накопить на пенсию
Как можно будет самим накопить на пенсию
07.02.2019 19:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Заглянуть на дорожку

Приставы открыли специальный кабинет, где можно проверить себя в списке невыездных
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(7786)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве открыло специальный кабинет, куда может прийти любой житель столицы и проверить себя по списку невыездных.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В перспективе подобные кабинеты могут появиться в каждом регионе. Как уже писала "РГ", в этом году Федеральная служба судебных приставов вводит серьезные изменения в схеме приема граждан. Появятся дежурные приставы, у которых можно навести нужные справки.

Фото: istockphoto.com
Сотовые компании будут штрафовать за отказ дать приставам информацию

"Получить информацию о примененном в рамках исполнительного производства временном ограничении на выезд из Российской Федерации, а также предоставить документы, подтверждающие полное погашение задолженности, для снятия ограничения можно по понедельникам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в отделе организации исполнительного производства УФССП по Москве по адресу: Бутырский Вал, д. 5, кабинет 212", сообщили в региональном управлении.

Напомним, проверить себя на долги можно в режиме онлайн: зайти в банк данных исполнительных производств на сайте ФССП России. Но там будет только информация о сумме долга и контакты пристава, который ведет дело. Сведений, закрыт ли выезд за границу, в открытом доступе нет. Раньше, чтобы получить информацию, надо было искать своего пристава, сидеть в очереди и ради пятиминутного вопроса ждать чуть ли не часами, если у предыдущих посетителей разговоры не такие короткие. Сейчас все станет проще.

В списки невыездных могут включить при долге от 30 тысяч рублей, а по алиментам - от 10 тысяч

"Само по себе наличие долга и возбуждение исполнительного производства не должны становиться сюрпризом для гражданина, - говорит адвокат Виктория Данильченко. - Человек в обязательном порядке должен быть уведомлен. Но система уведомлений не всегда срабатывает. Общество сегодня мобильно, не всегда у государственных инстанций есть актуальные адреса человека. Поэтому повестки фактически не доходят до адресата. В этих условиях есть смысл самостоятельно отслеживать себя в списках должников. Конечно, можно много сетовать на то, что не срабатывает институт уведомления. Тем не менее справедливый гнев не спасет от неприятностей, если вдруг в аэропорту окажется, что гражданин ограничен в праве выезда за рубеж. Разумная предусмотрительность, в том числе подразумевающая заблаговременное наведение справок, еще никому не вредила".

Власть Право Гражданское право Правительство Минюст ФССП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Макрон отказался от выступления с Меркель
Косачев прокомментировал принятие Киевом курса на членство в ЕС и НАТО
В МИД заявили о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу
Два следователя СК могут стать фигурантами дела Арашуковых
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания