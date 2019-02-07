Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве открыло специальный кабинет, куда может прийти любой житель столицы и проверить себя по списку невыездных.

В перспективе подобные кабинеты могут появиться в каждом регионе. Как уже писала "РГ", в этом году Федеральная служба судебных приставов вводит серьезные изменения в схеме приема граждан. Появятся дежурные приставы, у которых можно навести нужные справки.

"Получить информацию о примененном в рамках исполнительного производства временном ограничении на выезд из Российской Федерации, а также предоставить документы, подтверждающие полное погашение задолженности, для снятия ограничения можно по понедельникам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в отделе организации исполнительного производства УФССП по Москве по адресу: Бутырский Вал, д. 5, кабинет 212", сообщили в региональном управлении.

Напомним, проверить себя на долги можно в режиме онлайн: зайти в банк данных исполнительных производств на сайте ФССП России. Но там будет только информация о сумме долга и контакты пристава, который ведет дело. Сведений, закрыт ли выезд за границу, в открытом доступе нет. Раньше, чтобы получить информацию, надо было искать своего пристава, сидеть в очереди и ради пятиминутного вопроса ждать чуть ли не часами, если у предыдущих посетителей разговоры не такие короткие. Сейчас все станет проще.

В списки невыездных могут включить при долге от 30 тысяч рублей, а по алиментам - от 10 тысяч

"Само по себе наличие долга и возбуждение исполнительного производства не должны становиться сюрпризом для гражданина, - говорит адвокат Виктория Данильченко. - Человек в обязательном порядке должен быть уведомлен. Но система уведомлений не всегда срабатывает. Общество сегодня мобильно, не всегда у государственных инстанций есть актуальные адреса человека. Поэтому повестки фактически не доходят до адресата. В этих условиях есть смысл самостоятельно отслеживать себя в списках должников. Конечно, можно много сетовать на то, что не срабатывает институт уведомления. Тем не менее справедливый гнев не спасет от неприятностей, если вдруг в аэропорту окажется, что гражданин ограничен в праве выезда за рубеж. Разумная предусмотрительность, в том числе подразумевающая заблаговременное наведение справок, еще никому не вредила".