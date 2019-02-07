Дамские портреты разных стран и эпох, которые ранее не демонстрировали публике, выставили в музее-усадьбе Асеевых Тамбовской области.

В трех залах размещены картпны XVIII-XX веков, которые принадлежат частным коллекционерам и ранее не выставлялись. Фото: Алексей Сухоруков/РГ

- Зимой зачастую не хватает ярких красок. Поэтому мы решили показать 40 портретов красивых женщин, чтобы зрители получили живые эмоции и новые впечатления, - пояснил организатор выставки Владимир Колонтаев.

В трех залах размещены картины XVIII-XX веков - все из частных коллекций.

"Мария Магдалина" Шарля Лебрена появилась раньше, чем ее знаменитый аналог, хранящийся в Лувре. Это моделло, или, выражаясь по-современному, - превью. Любимый художник Людовика XIV писал небольшие, но тщательно проработанные картины, демонстрировал их монарху, а за полноразмерные полотна для королевской коллекции брался лишь после высочайшего одобрения. Есть у "Магдалины" и техническая особенность: для изображения кающейся блудницы модель поместили в темную комнату, освещенную единственной свечой. Это позволило нежно, по-новому отразить переживания библейской героини.

Известный голландский портретист XVII века Каспар Нетшер изобразил "Женщину с птичкой" тонкой кистью на медной пластине - это сделало портрет практически вечным. Представленная в Тамбове картина - тоже этюд к знаменитой "Даме с попугаем", украшающей Национальную галерею искусств в Вашингтоне.

Парадный портрет Барбары Вильерс, самой влиятельной фаворитки британского короля Карла II, создал придворный живописец Питер Лели. Барбара была не просто придворной красавицей, она шпионила в пользу Франции. В ее лондонском дворце собирались противники англиканства, а отставку первого министра, графа Кларендона, приписывают козням мадам Вильерс. Это не помешало очарованному монарху наградить возлюбленную титулами графини Саутгемптонской и герцогини Кливлендской, а их дети носили фамилию Фицрой ("сын короля"), свидетельствовавшую об их королевском происхождении.

В череде женских образов представлены коронованные особы, фаворитки, именитые актрисы и певицы

XVIII век представлен портретом лучшей сопрано того времени Софи Арно работы Жан-Батиста Греза. Певица изображена в образе вакханки, украсившей себя цветочными гирляндами. Листья, цветы и порхающие над ними бабочки выписаны четко, без теней - в то время так оформляли только королевские портреты.

Созданный в XIX веке англичанином Джоном Хопнером "Портрет юной леди" вызывает у тамбовчан четкую ассоциацию с Наташей Ростовой - настолько чист и невинен взгляд молодой красавицы. Взгляд этот не отпускает, даже если отойти в сторону от картины - секрет такой техники знал только живописец Хопнер.

Кто-то из художников изображал женщину реалистично, кто-то идеализированно. Но все с ювелирной точностью выписывали детали, аксессуары, костюмы, передавая даже фактуру ткани.

Кстати, рамы большинства картин - оригиналы.

- На выставке представлены картины художников многих стран и направлений - от фламандской живописи до американского искусства XX века. В череде женских образов есть коронованные особы, фаворитки, знаменитые актрисы и певицы. Здесь много мифологических и библейских сюжетов. Это первая выставка такого уровня во всем Центральном Черноземье, - заключила старший научный сотрудник музея Елена Митронина.

Прямая речь

Владимир Колонтаев, организатор выставки:

- Здесь присутствует более десяти стран, десять художественных школ, временной охват нашей экспозиции - более 300 лет. Посетитель может наглядно проследить особенности художественных школ, как на протяжении эпох менялось представление о женской красоте.

Кстати



Выставка "Женская красота в искусстве XVII-XX веков" будет работать до 29 марта в музейном комплексе "Усадьба Асеевых" по адресу: г. Тамбов, улица Набережная, 22/1. Телефон: (4752) 63-64-69. Стоимость входного билета - 250 рублей.