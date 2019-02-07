Год назад кадры любительской видеосъемки, запечатлевшие последний бой майора Филипова, пересматривала вся страна. Штурмовик Су-25СМ, пилотом которого был 33-летний воронежец, сбили террористы в провинции Идлиб третьего февраля 2018-го. Роман катапультировался, но попал в окружение и был тяжело ранен. Пока были силы, отстреливался из пистолета. Потом подорвал гранатой себя и нескольких боевиков со словами: "Это вам за пацанов!"

Его похоронили на Аллее Славы в столице Черноземья. Родным вручили "Золотую звезду". Бронзовые бюсты Героя России вскоре поставили у школы № 85 в Воронеже, на территории летного училища в Борисоглебске и в Краснодаре. Буквально на днях такой памятник появился и в Приморье - в поселке Черниговка: там дислоцируется 187-й гвардейский штурмовой авиаполк, где Роман занимал должность заместителя командира эскадрильи…

Пока скульпторы ваяли памятники, писатель Михаил Федоров собирал материалы о том, каким человеком был Роман Филипов. Возможно, когда-нибудь о летчике выйдет книга в серии "Замечательные люди Воронежского края". Ну а пока автор поделился своими изысканиями с "РГ".

Продолжил династию

Роман с детства говорил, что будет летать. На семейных праздниках надевал фуражку отца - Филипов-старший окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов, служил штурманом на Су-24.

- Николай Серафимович после учебы должен был ехать в ГДР. А направление получил в Липецк, даже не сразу поверил - думал, может, Лейпциг имелся в виду, - рассказал Федоров. - Оказалось, в Германию по протекции направили другого. Сначала молодого штурмана "посадили" на Ил-14, через три года (в 1978-м) он перевелся в Воронеж и стал летать на бомбардировщике Су-24.

Спустя годы Роман сделал для отца макет этого самолета - в подарок на 50-летие. У этой "сушки", как у настоящей, изменялась стреловидность крыла.

Афганская война прошла через судьбу Николая Филипова вскользь - он наносил удары на границе с Таджикистаном, где ее норовили перейти моджахеды. В 1990-е участвовал в боевых действиях в Чечне, потерял там немало друзей. "И по нам тоже работали. Но нас Бог миловал, - сказал Николай Серафимович. - Дослужился до майора, как и сын. Я же штурман, а у нас растут летчики…"

Хотел обжиться

С женой Роман познакомился в Борисоглебске. Городок на востоке Воронежской области для нее был родным, а молодой летчик проходил там практику. Роман был на последнем курсе, ему только что исполнилось 22.

Позже Ольге прислали из летного училища футболку с цифрой "12" - там есть традиция отмечать таким подарком лучших по успеваемости курсантов.

- Для первых пятнадцати были футболки. "Желтая майка лидера". Ее давали курсанту на неделю. И он неделю в ней ходил, а потом на ней расписывались… Роман - всегда двенадцатый. По успеваемости, по всему… - объяснила Ольга.

"Он был беспроблемным. Мне его, кажется, и воспитывать особенно не пришлось... Все делал сам, без лишних напоминаний..."

Вскоре после знакомства Филипов уехал в Краснодар на выпуск. А на распределении сказал: "Хочу на Дальний Восток".

- Он говорил: "На Дальний Восток надо ехать служить. Десять лет - и все, туда больше никогда не отправят". И через десять лет планировал вернуться сюда, - вспоминала супруга. - Сначала он был в части в Возжаевке (село в Белогорском районе Амурской области. - Прим. "РГ"). Мне оттуда присылал фотографии, где служит. Я ему: "Зачем ты мне такие фотографии прислал?" Там все было разрушено, разные надписи. Холодно, грязно, пусто. Он: "Может, передумаешь?"

Сразу он ее с собой не брал - хотел обжиться, получить квартиру. После двух месяцев в Возжаевке Роман перевелся в Приморье - там были как раз такие самолеты, на которых он учился (Су-25).

- Поехал в Черниговку, там жизнь получше… Гарнизон и небольшое село. Недалеко от Уссурийска - 100 километров. Там он уже квартиру получил. Неплохую. В хорошем доме. Девятого сентября 2007 года я прилетела. Он меня встретил со своим другом во Владивостоке, и повезли они меня в Черниговку, - продолжила Ольга. - Первые впечатления - ничего там нет! Ни цивилизации, ничего. Скучно, грустно. Тяжело, печально все вокруг. Никого не знаешь. Потом постепенно стали знакомиться. Дружить семьями.

К командировкам мужа Ольга привыкала с трудом, но не роптала и ждала.

- Сначала их бросали на выживание. Потом взлетную полосу ремонтировали, и их перевели в Воздвиженку, тоже часть под Уссурийском - они там жили и к нам приезжали на выходные. Из нашего дома взлетная полоса была видна, и я говорила дочери: "Смотри, вот папа взлетает". А так у нас было правило: он, как прилетит, посылал эсэмэску… Я посмотрела по документам, начал он свою службу в Черниговке восьмого февраля. И ровно через 11 лет, тоже восьмого февраля, его хоронили, - добавила Ольга Филипова.

"Без всякой суеты"

Целый год Роман пропадал на службе, часто подменял командира эскадрильи, когда тому приходилось уезжать. Филипова в полку ценили: неконфликтный, ответственный, исполнительный.

Те же самые качества отмечали, к слову, и школьные учителя. После гибели Романа его классная руководительница Людмила Лазарева рассказала "РГ", что мальчик был "очень серьезным и целеустремленным. Было видно, что из интеллигентной семьи - не грубил, голос не повышал никогда. Не мог кривить душой". Отец Николай Серафимович тогда признался, что не помнит, чтобы наказывал сына: "Он был беспроблемным. Мне его, кажется, и воспитывать особенно не пришлось… Все делал сам, без лишних напоминаний. Наверное, это у него от мамы, от бабушки с дедушкой".

Жена не сомневалась, что Романа ждет большое будущее. Говорила: "Вот в академии отучишься - и тебя с руками и ногами оторвут. Сам будешь выбирать, в какой гарнизон ехать". А он добродушно отмахивался: "Ой, да ладно тебе, хватит, не будет такого".

- Он мне позвонил 31 января (2017 года. - Прим. "РГ") и сказал: "Все, мои документы ушли в академию", - вспоминает Ольга. - На что я ему ответила: "Ура! Наконец-то, теперь ты два года будешь ночевать дома!" Сейчас был бы подполковником…

Первый раз Романа послали в Сирию в 2015-м, поздней осенью. Вскоре, 24 ноября, погиб его коллега подполковник Олег Пешков (начальник службы безопасности полетов в Липецком авиацентре).

Вторая командировка оказалась неожиданной: настроились ведь, что Роман будет учиться. Он съездил в Москву на врачебно-летную комиссию и через неделю сообщил, что опять отправляется на особое задание.

- Я ему: "Ты не должен туда ехать. Ты здесь нужен! Пусть вместо тебя кого-то другого отправят!" А он: "А кого? Некого". Мне было нечего сказать, - вздыхает Ольга.

Потерю мужа она еще до конца не осознала. Год назад завертелось: церемония в Кремле, открытие в Воронеже мемориальной доски и памятника, рядом с которым теперь фотографируются ребята…

Мы беседовали с Ольгой первого сентября. Сидели на скамейке у гарнизонного Дома офицеров. Красивая молодая женщина в цветастом платье, она показывала мне в телефоне фотографии с отдыха - на Черном море, на лыжной турбазе на Сахалине, на рыбалке. На нашу встречу она пришла после линейки в школе - там оформили фотографиями класс, где учился Роман. "Это все не так. Неправильно… - рвалось из нее. - Было бы все иначе, и этого ничего не надо…" Рядом гуляла под деревьями дочурка Лера. Ей сейчас пять лет. Хочет быть доктором.

"Это вам за пацанов!"

Фраза Романа Филипова моментально ушла в народ. Ее тиражировали в СМИ и соцсетях, писали на траурных венках воронежские школьники, несколько часов стоявшие на морозе ради прощания с земляком. В минувшие выходные, к годовщине гибели летчика, цитата появилась на граффити в центре Воронежа, рядом со штабом одной из в/ч. Молодые художники перенесли фотографию Романа на стену трансформаторной будки между домами 31 и 33 по улице Студенческой. Рисунок занял около 20 квадратных метров. Здесь хотят благоустроить памятное место, поставить лавочки и ограждение, а на стене повесить табличку с QR-кодом, по которому можно будет получить информацию о подвиге Филипова. Молодой летчик служил замкомандира эскадрильи в 187-м гвардейском штурмовом авиаполку Восточного военного округа. Не раз участвовал в международном конкурсе "Авиадартс", в 2013-м занял там второе место в своей категории. В командировке в Сирии руководил звеном штурмовиков. В общей сложности Филипов провел в небе 1300 часов и совершил около 80 боевых вылетов.