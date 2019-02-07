Замглавы администрации Рязани арестован в Москве по делу о взятке

Заместитель главы администрации Рязани Сергей Пашкевич арестован по уголовному делу о взятке. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

"Постановлением Басманного суда в отношении подозреваемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Организация при получении взятки") Пашкевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 апреля", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Юноны Царевой.

Отмечается, что речь идет о взятке в особо крупном размере.

Пашкевич - уже третий фигурант дела, связанного с рязанским муниципальным предприятием "Детское питание". Его директор Александр Дворецкий был арестован еще в октябре 2018 года при получении взятки от поставщика в сумме 1,1 млн рублей. Позже обвинения были предъявлены и бывшему советнику главы администрации города Александру Зайкину.

Пашкевичу, если его вина будет доказана, грозит до 15 лет лишения свободы.