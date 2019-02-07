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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Документы для тайги

Власти Приморья намерены навести порядок в лесу
Текст: Анна Бондаренко (Владивосток )
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 26(7784)
В Приморском крае начался процесс перезаключения договоров с арендаторами лесных участков. Как обещают в администрации региона, теперь пользователей обяжут проводить активное лесовосстановление.
Прежде чем срубить дерево, арендатор должен придумать и способ лесовосстановления на своем участке. Фото: Константин Чалабов / РИА Новости Прежде чем срубить дерево, арендатор должен придумать и способ лесовосстановления на своем участке. Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Прежде чем срубить дерево, арендатор должен придумать и способ лесовосстановления на своем участке. Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Новые договоры станут заключать на 49 лет, и арендаторы, не замеченные в течение предыдущего срока в нарушениях, смогут подписать соглашения без торгов.

- К настоящему моменту краевой департамент лесного хозяйства уже рассмотрел 53 заявления о заключении договоров, по 42 из них было принято положительное решение, по 11 - отказано, - рассказывает директор департамента Валентин Карпенко, подчеркнув, что в обновленных документах пропишут обязательства оперативно тушить пожары и усилить работу по лесовосстановлению. Как вариант предлагается высаживать не менее пяти экземпляров ценных пород - дуба, ясеня или кедра - за каждое срубленное дерево дуба.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Однако, несмотря на много­обещающие заявления представителей власти, многие эксперты не слишком оптимистичны. Представитель регионального отделения Общественного народного фронта Юрий Логинов считает, что, пока в крае не приняты необходимые нормативные акты, говорить о высаживании деревьев арендатором рано.

- Это должно быть отражено в проекте восстановления лесов, который составляется на основе регламентов лесничеств, определяющих, где и сколько можно рубить, сколько и какие породы восстанавливать, - замечает он, объясняя, что как раз проекта в крае нет.

Сотрудник Федерального научного центра наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, кандидат биологических наук Ольга Ухваткина напоминает: законодательно уже и так оговорено, что заготовители обязаны заниматься лесовосстановлением. У каждого в десятилетнем плане действий на арендуемом участке зафиксировано, как он будет высаживать саженцы, сеять сеянцы или содействовать естественному возобновлению лесов.

- По факту почти все арендаторы в Приморском крае прописывают в своих документах "меры содействия естественному возобновлению", которые призваны помочь лесу зарасти сохраненным подростом или семенами, накопленными в почве. Это очень дешевые процедуры, и они сводят затраты заготовителя на лесовозобновление к минимуму. Вряд ли спасет ситуацию и посадка пяти деревьев вместо одного срубленного дуба, объемы заготовки которого не так уж велики, - приводит она примеры.

Несмотря на все инициативы ресурс может закончиться в ближайшие годы. По оценкам экспертов, до полного развала лесной отрасли остается как максимум 20, как минимум пять лет

Эксперты единодушны и в том, что даже если бы арендаторы, проявив невиданную прежде сознательность, захотели спасать леса, закупая и высаживая саженцы, то и с этим возникли бы сложности. В крае осталось семь действующих питомников, и, хотя департамент лесного хозяйства пытается реанимировать предприятия, передавая их в частные руки, посадочного материала пока не хватает. Тем не менее власти рассчитывают, что через десять лет краевые лесные питомники будут закрывать потребности пользователей из Приморья и соседних регионов.

Один из удачных примеров - крупный лесной питомник в Чугуевском районе. По словам его директора Виктора Липатова, здесь высажено 35 тысяч саженцев дуба. Весной появятся еще семь миллионов молодых деревьев разных пород, которые осенью будут готовы к "переезду" на другие территории. При этом заказы уже поступили из Хабаровского края и Якутии. Подключиться к процессу готовы и предприниматели. Генеральный директор Лесозаводского лесоперерабатывающего комплекса Леонид Ивлев отметил, что приморские компании готовы финансово поддерживать такие питомники, чтобы потом приобретать саженцы для высадки.

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- Но даже если инициатива приморских властей осуществится в самом идеальном варианте, лес как ресурс может закончиться в самые ближайшие годы. По разным оценкам, до полного развала отрасли остается как максимум 20, как минимум пять лет. Мы склоняемся к нижнему пределу, - рассуждает Ольга Ухваткина. - Вы можете посадить хоть десять, хоть 100 деревьев взамен вырубленных, свои функции - экологические, климатические, защитные, они начнут выполнять в лучшем случае через 100 лет, а древесину накопят через 50. Что делать, пока деревья не выросли? Проблем в лесном комплексе накопилось столько, что их нельзя решить отдельными мерами - нужна глубокая перестройка всей отрасли. И чтобы ее осуществить, власти стоит не только говорить с бизнесом, но и приобщить к решению задач науку. Мы всегда открыты для диалога.

Между тем

В администрации Приморья заявили, что готовы вынести на обсуждение федеральных властей инициативу о введении 100-процентных заградительных пошлин на экспорт дуба-кругляка. Эта мера поможет сохранить ценную породу, оставив ее переработку на приморских предприятиях.

Власть Работа власти Регионы Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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