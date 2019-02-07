Экс-глава дорожного управления Хабаровска пойдет под суд

Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олега Гроо направлено в суд. Его обвиняют в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (часть 1 статьи 169 УК РФ).

К Гроо с 2016 года по октябрь 2018-го много раз обращались представители компании - застройщика, которая возводит комплекс жилых домов в Индустриальном районе города. Они просили дать разрешение на строительство примыкающей к главной дороге съезда из квартала. Но чиновник под разными предлогами отказывался выдавать согласие.

"В связи с этим у строительной организации могли возникнуть сложности по вводу в эксплуатацию части жилых домов, что привело бы к нарушению прав дольщиков", - сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Во время следствия Олега Гроо отстранили от должности.

Свою вину он не признает.