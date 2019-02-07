Экологическая обстановка в районе Байкала ухудшается, а выполнение ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы" находится под угрозой срыва. К такому выводу пришла Счетная палата России после детальной проверки.

Водолазы во время волонтерских экологических марафонов могут собрать со дна Байкала мусор, но прекратить сброс в озеро загрязненных стоков им не под силу. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Топчемся на месте

В 2015-2017 годах и за девять месяцев 2018-го на мероприятия в рамках программы израсходовано 8,4 миллиарда рублей, но состояние окружающей среды лучше не стало.

- Минприроды России не обеспечило надлежащую координацию деятельности государственных заказчиков программы, - уверен директор департамента Счетной палаты Сергей Нероев.

Так, из девяти показателей ФЦП в 2015 году не достигнуто шесть, в 2016-м - семь, а в 2017-м - четыре (при этом два выполнены за счет корректировки их значений под фактически ожидаемые). Основная причина срыва - несоблюдение сроков ввода в эксплуатацию объектов программы: из 17 за 2014-2017 годы вовремя были построены только пять.

Согласно задуманному, объемы не переработанных и не размещенных на полигонах отходов должны были сокращаться с каждым годом. Этого не произошло. Из четырех запланированных полигонов один не достроен, три введены в эксплуатацию, но не работают. Вместе с тем, по данным Росприроднадзора, в 2018-м обеспеченность Бурятии полигонами характеризовалась как крайне низкая, в регионах не появилось ни одного комплекса переработки твердых коммунальных отходов.

Серьезнейшие экологические проблемы республики решить не удалось. Например, как загрязняло воды реки Селенги - главного притока Байкала - подпочвенное скопление нефтепродуктов в Улан-Удэ, так и загрязняет. Как представляли угрозу здоровью жителей Закаменска техногенные отходы обогатительных фабрик (последствия работы Джидинского вольфрамо-молибденового комбината), так и представляют. С 2012-го по 2018-й год на реализацию природоохранных мероприятий по двум этим направлениям было израсходовано 1,3 миллиарда рублей, но сегодня содержание нефтепродуктов в Селенге в 7,7 раза превышает фоновую пробу, а то, чем дышат в Закаменске, не стало походить на чистый воздух.

С выводами Счетной палаты согласился заместитель министра природных ресурсов РФ Иван Валентик. Он пообещал внимательно проработать предложения, касающиеся корректировки показателей программы.

- Мы свяжем их с теми целевыми показателями, которые подготовлены в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал", - подчеркнул замминистра.

Без оптимизма

- Никакой сенсации в выводах Счетной палаты РФ нет, - замечает Евгений Кислов, председатель комиссии по экологии, природным ресурсам и землепользованию Общественной палаты Бурятии. - Обо всех этих проблемах экологи говорят в течение последних лет. Деньги по программе действительно тратятся большие, но уходят они не туда, где нужны больше всего.

"Не туда" - это, например, на строительство дамб на реках Иркутской области, которые относятся к бассейну Ангары, но вовсе не Байкала, или на сооружение информационно-туристических центров. Последние призваны развивать туризм, который охране озера никак не способствует. Скорей, наоборот.

В 2015-2017 годах и за девять месяцев 2018-го на мероприятия в рамках ФЦП израсходовано 8,4 миллиарда рублей. Экология Байкала лучше не стала

При этом необходимость дамб, да и турцентров, никто не оспаривает. Дело, по убеждению экспертов, в другом - среди множества объектов программы вовремя вводятся в эксплуатацию как раз не самые актуальные для Байкала.

- Да, велись работы по ликвидации "хвостов" Джидакомбината, - продолжает Кислов. - Правда, его отвалы, лежавшие с 1930-х годов, перевозили на предприятие по переработке отходов через весь Закаменск, отравляя город пылью с соединениями тяжелых металлов. Мало того, так ведь и Байкалу особо не помогли. Речка Мондон-Куль, напрочь загрязненная "хвостовыми" отходами, впадает в Джиду - приток Селенги. И дело в том, что уже через несколько километров ее загрязнение в Джиде просто не улавливается. Что уж говорить про Селенгу? До Байкала там сотни километров. Похожая история с построенными по программе очистными сооружениями в городе Кяхте. Их сейчас вводят в работу. Они нужны. Там протекает трансграничная речка - из России заходит в Монголию, возвращается в РФ и только потом впадает в Селенгу. Но опять: к Байкалу все это не имеет никакого отношения. Это дипломатический реверанс соседней стране.

Причина всего этого, считает Евгений Кислов, в том, что ведомства отчитываются просто за освоение федеральных средств. А вот на то, куда идут эти деньги, мало кто смотрит. Байкал, не Байкал - какая разница!

Ревизия приоритетов

Как напоминает депутат Госдумы РФ, зампредседателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Будуев, начальная стоимость всей ФЦП "Охрана озера Байкал…" - более 58 миллиардов рублей. Деньги большие.

- Сейчас действительно нужен контроль за эффективным расходованием этих средств, - говорит Будуев. - Но, кроме того, требуется и определенная ревизия программы, ведь появились новые вызовы. Ситуация меняется. Основным загрязнителем Байкала со стороны Бурятии ранее считался город Улан-Удэ, новые очистные которого все еще достраиваются из-за допущенных мэрией проволочек. Однако сейчас проблемы смещаются в сторону прибрежных населенных пунктов с их никудышными (хотя в некоторых случаях даже новыми!) очистными сооружениями.

Напоминает депутат и про фенольное озеро в столице Бурятии (отстойник локомотивовагоноремонтного завода), которое загрязняет Уду - приток Селенги. Не решена проблема утечки в ту же Селенгу нефтепродуктов с бывшей военной нефтебазы в районе микрорайона Стеклозавод в Улан-Удэ. "Черного золота" в месте откачки меньше не становится.

- Повторю, требуется правильная расстановка приоритетов, - подытоживает депутат. - Нам нужны очистные в населенных пунктах на берегу Байкала, а мы строим их в Кяхте. Нам нужны полигоны ТБО, а их сооружение сильно запаздывает...

Информация Счетной палаты РФ об итогах проверки "байкальской" программы вызвала большой резонанс в Бурятии. Деньги потрачены, а результатов нет. По мнению экспертов, программа, принимавшаяся с большой помпой, стала своего рода полигоном битв за ведомственные, узко-местнические, коммерческие интересы, при этом проблемы сохранения Байкала учитывались мало. Итог пока плачевен. Но есть еще шанс многое исправить. Не хочется добавлять традиционное в этих случаях прилагательное "последний".