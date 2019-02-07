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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Харбинская таможня будет содействовать развитию связей КНР и России

В декабре 2018 года контрольно-пропускные пункты провинции Хэйлунцзян были признаны лидерами по эффективности таможенного оформления в КНР. Время таможенного оформления при экспорте составило там 0,6 часа, это лучший результат в стране.

В 2019 году Харбинская таможня сосредоточится на оптимизации своих услуг и поддержке отечественных предприятий, имеющих непосредственное отношение к внешнеэкономической деятельности. В первую очередь речь идет о развитии сотрудничества с Россией в сфере сельского хозяйства, в том числе импорте зерна в КНР из РФ.

Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края
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Кроме того, таможня примет участие в обслуживании открывающегося грузового авиамаршрута из Харбина в Северную Америку, в экспорте и импорте собранных автомобилей через Суйфэньхэ, а также в эксперименте по возврату налогов при выезде через контрольно-пропускные пункты Суйфэньхэ, Хэйхэ и Харбинского аэропорта Тайпин.

Планируется также организация экспорта молочных коров в Россию, а при взаимодействии с Даляньской коммерческой биржей в провинции Хэйлунцзян будет развиваться бизнес по поставке фьючерсов на импорт не трансгенных соевых бобов.

Харбинская таможня намерена содействовать разрешению на импорт мяса птицы и молочной продукции из России, трансграничной обратной поставки в КНР из РФ полевых культур, сои и целебных трав китайской медицины. Также предстоят работы по строительству зоны таможенного контроля при мостах: железнодорожном "Нижнеленинское (РФ) - Тунцзян (КНР)" и автодорожном "Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР)", ускорению открытия перехода на острове Большой Уссурийский.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян
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