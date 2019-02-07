На Сахалине стартуют зимние игры "Дети Азии"

Новости

Меркель назвала способ избежать энергозависимости от России 21:10
УАЗ пересмотрел комплектации "Пикапа" 21:00
Депутат Верховной рады выругалась с трибуны парламента 20:53
ЦИК отказал Надежде Савченко в регистрации кандидатом в президенты Украины 20:42
Школьники из Донецка и Беларуси провели онлайн-урок по русскому языку 20:24
Косачев объяснил страх Украины перед российскими наблюдателями на выборах 20:22
В Подмосковье открылся крупный фармацевтический завод 20:22
Московская школьница выстрелила себе в лицо 20:13
Макрон отказался от выступления с Меркель 20:09
Рада одобрила переименование Днепропетровской области в Сичеславскую 20:02
Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 10 19:53
Оззи Осборн госпитализирован 19:47
Дмитрий Медведев назначил главой Ростуризма Зарину Догузову 19:45
У перезапуска хоррора "Хэллоуин" будет продолжение 19:28
Путин предложил ВР обсудить сотрудничество с "Роснефтью" 19:21
Экс-послу России в Беларуси Александру Сурикову вручен орден Почета 19:12
Смольный пообещал привозить пострадавшим от гололеда еду и лекарства 18:49
Тизер: Томми Вайсо снимает фильм об акулах-убийцах 18:46
Посол Беларуси в России оценил задачи двусторонней группы по интеграции 18:26
Новый трейлер "Кладбища домашних животных" возмутил фанатов Кинга 18:17
В возрасте 35 лет погибла врач сборной России по пулевой стрельбе 18:05
Собянин открыл новые художественные мастерские 18:04
Ученые предупредили о климатическом хаосе на Земле 18:03
Рейтинг Трампа опустился до минимума за время его президентства 18:01
В Томске создадут приложение для быстрой диагностики меланомы 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Как можно будет самим накопить на пенсию
Как можно будет самим накопить на пенсию
07.02.2019 21:11
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Остров спорта

На Сахалине стартуют зимние игры "Дети Азии"
Текст: Анна Бондаренко (Сахалинская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(7786)
Впервые в истории остров примет зимние Международные игры "Дети Азии", впрочем, зимой эти масштабные соревнования, в которых участвуют спортсмены до 16 лет, тоже проводятся впервые за 20 лет существования игр.

Пятница станет основным днем приема команд и гостей. Участниками состязаний станут 1200 спортсменов из 20 стран. Среди них, например, представители Таиланда, Филиппин, Сирии: стран, где снег и лед - настоящая экзотика. Есть традиционно сильные в зимних видах команды Японии, Республики Корея, Казахстана и, конечно, хозяйки игр - России. Нашу страну по традиции представят несколько команд от разных регионов.

Церемония открытия игр назначена на субботу. Организаторы обещают грандиозное зрелище, но до сих пор держат интригу, не раскрывая секретов. В ней примут участие до полутора тысяч человек, а в шоу будут использованы образы, связанные с историей островного региона.

Фото: Предоставлено ХХ век Фокс СНГ
Российский спортивный комментатор озвучит фильм Кэмерона и Родригеса

Пока же в главном городе игр - Южно-Сахалинске - ждут огонь "Детей Азии". Днем, перед началом церемонии открытия, по улицам города факел пронесут 40 человек. Ожидается, что одним из них станет министр спорта России Павел Колобков. Ждут на открытии и заместителя председателя правительства РФ Ольгу Голодец.

В путешествие в Сахалинскую область из Якутии - родоначальницы игр - факел отправился 23 декабря. За это время он побывал в разных районах островного региона. В Александровске-Сахалинском зажженное пламя подняли на 50-метровую высоту замерзшего водопада Ираида, в Углегорске прокатили на многотонном "БелАЗе" по крупнейшему на острове угольному разрезу и принесли на хоккейный матч.

Один из факелоносцев, 78-летний Владимир Максаков, чей спортивный стаж - 64 года, рассказал, что чувствовал "небывалое воодушевление": "На это смотрели очень много детей. Надеюсь, что спортивный огонь зажжет и их сердца. Чувства были такие приподнятые - когда взял факел в руки, сразу вспомнил Олимпийские игры". Пока огонь путешествует по области, в Южно-Сахалинске открылся лагерь волонтеров: помогать гостям и участникам соревнований будут 1000 добровольцев - россиян и иностранцев. И они уже отрепетировали одно из самых хлопотных событий мероприятия - прием гостей в аэропорту.

Как считают сахалинские власти, регион был выбран местом проведения игр благодаря своим успехам. По количеству занимающихся спортом область находится на первом месте в ДФО и на седьмом - в целом по России. Большое количество физкультурников они связывают с тем, что для людей построено множество спортивных объектов. Для игр даже не пришлось ничего возводить специально - только дооснастить. "Дети Азии" пройдут на территории сразу нескольких спортивных объектов, среди которых - спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", две ледовые арены, лыжно-биатлонный комплекс.

По количеству занимающихся спортом область находится на первом месте в ДФО и на седьмом - в России

- Сахалинская область стала столицей I зимних Международных спортивных игр "Дети Азии". Это способствует популяризации здорового образа жизни в регионе и развитию туристической отрасли. На Сахалин прибудут представители разных стран, и я надеюсь, они смогут оценить красоту природы и гостеприимство нашего региона, - говорит врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Кстати, игры "Дети Азии" на Сахалине пройдут под эгидой ЮНЕСКО и патронатом Международного олимпийского комитета. Это, в частности, дает право использовать на мероприятии олимпийскую символику.

Спорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Макрон отказался от выступления с Меркель
Косачев прокомментировал принятие Киевом курса на членство в ЕС и НАТО
В МИД заявили о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу
Два следователя СК могут стать фигурантами дела Арашуковых
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания