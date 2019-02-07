На Сахалине стартуют зимние игры "Дети Азии"

Впервые в истории остров примет зимние Международные игры "Дети Азии", впрочем, зимой эти масштабные соревнования, в которых участвуют спортсмены до 16 лет, тоже проводятся впервые за 20 лет существования игр.

Пятница станет основным днем приема команд и гостей. Участниками состязаний станут 1200 спортсменов из 20 стран. Среди них, например, представители Таиланда, Филиппин, Сирии: стран, где снег и лед - настоящая экзотика. Есть традиционно сильные в зимних видах команды Японии, Республики Корея, Казахстана и, конечно, хозяйки игр - России. Нашу страну по традиции представят несколько команд от разных регионов.

Церемония открытия игр назначена на субботу. Организаторы обещают грандиозное зрелище, но до сих пор держат интригу, не раскрывая секретов. В ней примут участие до полутора тысяч человек, а в шоу будут использованы образы, связанные с историей островного региона.

Пока же в главном городе игр - Южно-Сахалинске - ждут огонь "Детей Азии". Днем, перед началом церемонии открытия, по улицам города факел пронесут 40 человек. Ожидается, что одним из них станет министр спорта России Павел Колобков. Ждут на открытии и заместителя председателя правительства РФ Ольгу Голодец.

В путешествие в Сахалинскую область из Якутии - родоначальницы игр - факел отправился 23 декабря. За это время он побывал в разных районах островного региона. В Александровске-Сахалинском зажженное пламя подняли на 50-метровую высоту замерзшего водопада Ираида, в Углегорске прокатили на многотонном "БелАЗе" по крупнейшему на острове угольному разрезу и принесли на хоккейный матч.

Один из факелоносцев, 78-летний Владимир Максаков, чей спортивный стаж - 64 года, рассказал, что чувствовал "небывалое воодушевление": "На это смотрели очень много детей. Надеюсь, что спортивный огонь зажжет и их сердца. Чувства были такие приподнятые - когда взял факел в руки, сразу вспомнил Олимпийские игры". Пока огонь путешествует по области, в Южно-Сахалинске открылся лагерь волонтеров: помогать гостям и участникам соревнований будут 1000 добровольцев - россиян и иностранцев. И они уже отрепетировали одно из самых хлопотных событий мероприятия - прием гостей в аэропорту.

Как считают сахалинские власти, регион был выбран местом проведения игр благодаря своим успехам. По количеству занимающихся спортом область находится на первом месте в ДФО и на седьмом - в целом по России. Большое количество физкультурников они связывают с тем, что для людей построено множество спортивных объектов. Для игр даже не пришлось ничего возводить специально - только дооснастить. "Дети Азии" пройдут на территории сразу нескольких спортивных объектов, среди которых - спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", две ледовые арены, лыжно-биатлонный комплекс.

По количеству занимающихся спортом область находится на первом месте в ДФО и на седьмом - в России

- Сахалинская область стала столицей I зимних Международных спортивных игр "Дети Азии". Это способствует популяризации здорового образа жизни в регионе и развитию туристической отрасли. На Сахалин прибудут представители разных стран, и я надеюсь, они смогут оценить красоту природы и гостеприимство нашего региона, - говорит врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Кстати, игры "Дети Азии" на Сахалине пройдут под эгидой ЮНЕСКО и патронатом Международного олимпийского комитета. Это, в частности, дает право использовать на мероприятии олимпийскую символику.