В Хабаровске завели дело о гибели матери и ребенка при пожаре

Следственные органы СУ СК по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело после гибели двух человек при пожаре.

Возгорание произошло вчера ночью в деревянном двухэтажном бараке, расположенном в региональном центре на улице Карла Маркса. Восемь жильцов эвакуировались самостоятельно, до приезда пожарных.

По информации регионального СК, после тушения были обнаружены тела женщины 1989 года рождения и ее сына 2014 года рождения.

На месте происшествия работала оперативная группа. Специалисты изъяли с места происшествия вещи и предметы, необходимые для расследования.