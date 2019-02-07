В Хабаровском крае сошло еще несколько оползней

Несколько небольших оползней сошло в районе реки Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где военные проводят подрывы для расчистки завала после обрушения сопки.

"Эти сходы особенно не усугубили ситуацию, но рядом находятся большие скальные выступы, которые угрожают обрушиться, если не при подрывах, то позже", - заявил ТАСС замдиректора по научной работе Института водных и экологических проблем ДВО РАН Алексей Махинов.

Ученый побывал на месте ЧП в составе межведомственной группы. По оценкам специалистов, несмотря на то, что военным удалось создать на месте затора протоку, опасность подтопления сохраняется. В зоне риска близлежащее село Чекунда, а также железная и автомобильная дороги.

Отмечается, что наибольшие подтопления ожидаются даже не весной, а во второй половине лета и начале осени. Это связано с особенным типом водного режима дальневосточных рек.

Напомним, в начале декабря на Бурее сошел один из крупнейших в стране за последние несколько лет оползень. После схода массы грунта на реке образовалась перемычка, и появилась угроза наводнения. Военные ликвидируют природную плотину с помощью взрывов. Завершить спецоперацию планируют к 18 февраля.