В Хабаровском крае зарегистрировали 50-градусные морозы

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края в ночь на четверг синоптики зарегистрировали 50-градусные морозы. Такой низкой температуры в регионе не было почти десять лет.

Сильные холода на территорию края принес высотный циклон.

- Минус 50 зарегистрировано в Софийском прииске Верхнебуреинского района, в Чегдомыне - 44 градуса мороза. В Комсомольске-на-Амуре было 42,7 градуса мороза, в Хабаровске - 28,5, - сообщила РИА Новости начальник отдела долговременных прогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Галина Брынцева.

В городе Юность среднесуточная температура воздуха сейчас - 32 градуса. Это на десять градусов ниже нормы. Из-за мороза здесь с 8 по 11 февраля отменены занятия для учеников 1-5 классов.

В краевом центре столбик термометра опускается на пять - семь градусов ниже среднего показателя.

По словам Брынцевой, последний раз подобная аномалия была зарегистрирована в 2010 году. Синоптик заверила, что холодные массы продержатся в регионе еще два дня, а потепление начнется уже на следующей неделе.