Прокуратура Забайкальского края потребовала ввести новые ограничения времени продажи алкоголя. Между тем региональные депутаты считают такой законопроект преждевременным, а от общественности все активнее звучит запрос на комплексную антиалкогольную политику.

Еще не так давно край входил в десятку субъектов РФ, где действовал один из самых жестких региональных законов, регламентирующих режим продажи алкоголя: запрет начинал работать уже с 20.00 и заканчивался в 11.00.

Ситуация изменилась в июле прошлого года, когда депутаты краевого Заксобрания пришли к выводу о необходимости смягчения этой нормы. Один из инициаторов изменений, председатель Забайкальского отделения "Опоры России", депутат Юрий Кон убеждал коллег в основном экономическими категориями.

- В последние полтора года мы наблюдаем рост точек общепита, где алкоголь продается практически бесконтрольно - несовершеннолетним, после 20.00, навынос... Пока разного рода дельцы набивают себе карманы, легальный бизнес терпит убытки, краевая казна недополучает средства в виде налогов на добавленную стоимость и прибыль, ежегодно теряя миллионы рублей. Мы должны защитить честный бизнес, и снятие ограничений должно стать одной из мер этой самой защиты, - аргументировал тогда парламентарий.

По его данным, недополученные в легальном розничном товарообороте алкогольной продукции как минимум 240 миллионов рублей в месяц уходили в теневой сектор чистой прибылью в 50-60 миллионов.

За снятие запрета высказались и главы районных Советов, изрядно уставшие не только от многочисленных алкоточек, но и повсеместного самогоноварения. Экспертный совет при Заксобрании, который по поручению главы краевого парламента Игоря Лиханова готовил собственное заключение по законопроекту, тоже признал, что ограничения времени оправдывали себя лишь в первое время и ожидаемого эффекта, в частности, существенного снижения потреб­ления алкоголя не принесли.

В результате долгих общественных обсуждений и целой череды петиций от предпринимателей депутаты Законодательного собрания пошли на попятную: ими же установленные с 2015 года "сухие" часы розничной продажи горячительных напитков перевели на общефедеральный стандарт - с 23.00 до 8.00.

После установления жестких временных рамок продажи спиртного (с 11 до 20 часов) в Чите появились 252 нелегальные алкоточки, в крае - свыше 600

После сентябрьских выборов 2018 года состав Законодательного собрания Забайкальского края сменился почти на две трети. А уже в ноябре прокуратура края вернула посвежевший депутатский корпус к больной теме, внеся в парламент законопроект о новых ограничениях времени продажи спиртного. На этот раз надзорное ведомство предложило возродить практику 2013 года, установив запрет на продажу алкоголя с 21.00 до 10.00. В качестве аргумента прокуратура привела выросшие показатели выявленной алкогольной патологии и преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Данные, правда, характеризовали девять месяцев 2018 года и никак не совпадали с переходом на новый режим продажи спиртного. При этом прокуратура заручилась поддержкой со стороны региональных омбудсменов, министерств здравоохранения и образования, а также УМВД по Забайкальскому краю.

Сегодня спор разгорается с новой силой. Законопроект оказался на площадке комитета по экономической политике и предпринимательству, возглавляемого все тем же Юрием Коном. Последний был к тому времени избран вице-спикером краевого парламента. Его реакция на внесенную инициативу сводилась к тому, что для объективных выводов о негативном влиянии действующего закона нужен как минимум год. При этом глава комитета пообещал "тщательно изучить ситуацию".

В прокуратуре понимают, что ограничение времени продажи - не панацея и нужен комплекс мер, включая повышение социального и экономического благополучия. Но, как считают в ведомстве, поскольку законодательство дает право регулировать время продажи алкоголя в регионах, этим надо воспользоваться. В краевом наркодиспансере обнародовали факты: за два последних года заболеваемость наркологическими расстройствами и алкогольными психозами в Забайкалье выросла, причем региональный показатель на порядок опережает средний по России. Правда, до исторических рекордов далеко - по информации наркологов, "было время, когда эти цифры в Забайкалье зашкаливали". К примеру, сейчас в год фиксируется в среднем 150 случаев алкогольных психозов, а до 2003-го года - тогда в крае запустили масштабную антиалкогольную кампанию - доходило и до 900.

Представители забайкальского бизнеса ставить знак равенства между ограничением времени продажи и алкоголизацией населения не склонны. Напротив.

- Когда ввели режим продажи с 11 до 20 часов, только в Чите появились 252 нелегальные алкоточки, в крае - свыше 600. Сейчас они начали закрываться. Нужно еще полгода, чтобы исчезли совсем, - заявил один из владельцев крупных торговых сетей.

Как считает глава комитета Заксобрания Юрий Кон, прокуратура должна отозвать законопроект:

- Чтобы увидеть плюсы и минусы закона, нужно время. Лично мне непонятно, как можно предлагать пересматривать правила, которые действуют менее полугода.

Кстати, по мнению депутата, часть поступающих в казну средств от акцизов на алкоголь целесообразно направлять на профилактику пьянства, борьбу с нелегальным бизнесом и другие антиалкогольные меры. Парламентарии собираются обсудить такую возможность.