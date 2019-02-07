Во Владивостоке почтили память погибших в авиакатастрофе офицеров ТОФ

Сегодня на 33 причале Корабельной набережной Владивостока прошел траурный митинг, посвященный 38-ой годовщине гибели офицеров-тихоокеанцев в авиакатастрофе под Ленинградом, сообщила "РГ" пресс-служба Тихоокеанского флота.

В митинге приняли участие командование Тихоокеанского флота, члены Военного совета ТОФ, начальники отделов и служб штаба ТОФ, курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова, представители ветеранских и общественных организаций, родные и близкие погибших.

В память о погибших была объявлена минута молчания, затем к памятнику возложили венок и цветы. Церемония завершилась торжественным прохождением экипажей боевых кораблей Тихоокеанского флота.

Справка "РГ"



В 1981 году под Ленинградом произошла авиакатастрофа. На борту самолета было практически все высшее командование ТОФ. Офицеры вылетали с военного аэродрома города Пушкина после окончания оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава делегации флотов Военно-Морского Флота. Самолет ТУ-104 ВВС ТОФ при взлете рухнул на землю с высоты около 50 метров и загорелся. В этой авиакатастрофе погибли 52 человека, в том числе 16 адмиралов и генералов.