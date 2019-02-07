Для компании 2019-й - год особенный. Должно завершиться строительство трех последних нефтеперекачивающих станций на участке ТС ВСТО от Тайшета до Сковородино. Это означает, что первая очередь магистрального трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан будет готова выйти на проектную мощность в 80 миллионов тонн нефти в год.

За 13 лет работы ООО "Транснефть - Восток" перечислило в бюджет Иркутской области 37 миллиардов рублей, увеличив сумму налоговых платежей более чем втрое. Фото: пресс-служба ООО "Транснефть-Восток"

Речь идет о промежуточных НПС № 2, 5 и 7, которые наряду с уже сданными нефтеперекачивающими станциями будут обеспечивать требуемое повышение мощности трубопровода. Все объекты располагаются в Иркутской области. Их строительство началось в прошлом году. За короткое северное лето строители успели возвести основные здания и сооружения всех трех станций, замкнули тепловой контур, запустили в работу новые котельные.

Бездорожье - не помеха

Эта работа, как, впрочем, и любая другая на прокладке ВСТО, стала настоящим испытанием на прочность и для людей, и для техники. Самая дальняя НПС № 7 - в районе поселка Верхнемарково - находится в 180 километрах от ближайшей железнодорожной станции и речного порта. Несмотря на то что технический проезд для обслуживания ВСТО в сторону Верхнемарково был построен еще пять лет назад, доставлять грузы и технику было совсем непросто.

НПС-5 строится рядом с Железногорском-Илимским, недалеко от федеральной трассы "Вилюй". Это, безусловно, облегчает доставку стройматериалов и необходимых грузов, но, чтобы выровнять площадку, пришлось переместить почти полмиллиона кубометров грунта.

НПС-2 расположена недалеко от железнодорожной станции, однако автодорожная сеть в Чунском районе слабо развита: в основном это лесные и тракторные проезды.

Впрочем, строителям к трудностям не привыкать: все графики они выдерживают четко. Работа не прерывается ни летом, ни зимой.

На каждой станции будет находиться полный комплекс производственных и бытовых сооружений: магистральные насосные, операторные, насосные станции пожаротушения, подъема воды, котельные, закрытые стоянки техники, складские помещения, вахтовые жилые корпуса. В общей сложности на трех НПС необходимо возвести более 200 объектов.

Ориентировочно в мае начнутся гидравлические испытания технологических трубопроводов и резервуаров, опробование магистральных насосных агрегатов, систем оповещения и пожаротушения.

Летом НПС должны пройти приемку и до конца года - включиться в работу. Но эксплуатационники трудятся уже сейчас - параллельно со строителями. Общая численность сотрудников НПС № 2, 5, 7 - 313 человек. Треть из них - инженеры-энергетики, инженеры по эксплуатации теплотехнического оборудования, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари по ремонту оборудования тепловых сетей, монтеры по защите подземных трубопроводов от коррозии - приступили к своим обязанностям.

Персонал курирует все этапы установки оборудования, изучает его технические параметры. Такой контроль внутренних процессов в дальнейшем позволит обеспечивать бесперебойную эксплуатацию объекта.

Больше, чем труба

С окончанием строительства будет пройдена еще одна важная веха не только для компании, но и для региона. Нефтепровод ВСТО уже вывел российскую нефть на азиатские рынки и стимулировал разработку новых месторождений Восточной Сибири и Якутии.

Благодаря развитию трубопроводной инфраструктуры Приангарье совершенствует нефтедобывающую отрасль, которая приносит добрую треть доходов.

Кроме того, само ООО "Транснефть - Восток" за 13 лет работы перечислило в бюджет Иркутской области 37 миллиардов рублей, увеличив сумму налоговых платежей более чем втрое. Сегодня за год это - свыше трех миллиардов, или 2,5 процента от всей доходной части региональной казны.

Компания создала в области около трех тысяч рабочих мест. Только на строительстве каждой НПС сейчас занято несколько сотен человек. После пуска станций значительное число работников станут обслуживать их в постоянном режиме. При этом эффективная кадровая политика компании направлена на подготовку и совершенствование персонала из числа преимущественно местных жителей.

Для получения уникальных профессий, необходимых именно в области транспортировки нефти, будущих сотрудников в течение 10 месяцев по целевым программам готовят в корпоративных учебных центрах ПАО "Транснефть".

Представители общераспространенных специальностей, вливаясь в ряды нефтепроводчиков, проходят переподготовку и в более короткие сроки. Программа первичного обучения профессии рабочего, например, рассчитана на 2,5 месяца.

Социальные приоритеты

С вводом промышленных объектов ООО "Транснефть - Восток" почти 10 лет развивает свою корпоративную программу улучшения жилищных условий. Дома возведены в Братске, Тайшете, Вихоревке, поселках Янталь и Речушка. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья превысила 26 тысяч квадратных метров. В третьем квартале 2019 года будут сданы еще два 24-квартирных дома для сотрудников новых НПС в Чунском и Железногорске-Илимском.

Важная часть социальной политики ООО "Транснефть - Восток" - программы здравоохранения. Организованы добровольное медицинское страхование, не только периодические, но и выездные медосмотры для тех, кто работает в отдаленных под-разделениях.

В прошлом году компания реализовала проект медицинского обследования с помощью мобильного комплекса (ММК), которое прошли почти три тысячи сотрудников. Автомобиль на базе шасси повышенной проходимости, укомплектованный современным оборудованием и мебелью, обслуживает бригада высококлассных специалистов. Дополнительно с помощью ММК для работников всех производственных объектов провели онкоскрининг.

По итогам конкурса Министерства энергетики РФ на лучшую социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли 2018 года опыт ООО "Транснефть - Восток" по организации профессиональных медицинских осмотров был отмечен специальным дипломом.

Благотворительность для будущего

В своей кадровой политике компания учитывает и отдаленную перспективу, руководствуясь принципами обновления коллектива в будущем за счет тех, кто сегодня еще сидит за школьной партой. Предприятие поощряет образовательные программы, направленные на стимулирование инженерного мышления и интереса выпускников к точным наукам. При содействии ООО "Транснефть - Восток" в школах открываются классы робототехники, оснащенные комплектами для конструирования и программирования. Только в прошлом году на это направление потратили более восьми миллионов рублей: обновили материальную базу, внедрили программы, рассчитанные на детей разных возрастов.

В 2019 году ООО "Транс-нефть - Восток" продолжит благотворительную работу, направленную на развитие образования. В 15 школах Иркутской и Амурской областей и Республики Саха (Якутия) откроются обновленные классы точных наук. Новое современное учебное оборудование, мебель, наглядные пособия - все эти "инструменты" призваны привить ребятам тягу к знаниям, стимулировать выбор в будущем профессии инженера.

Кроме того, заинтересовать учащихся точными науками помогут шахматы. В этом году компания продолжит оснащать школы оборудованием и материалами, развивающими навыки игры. Шахматные комплекты, напольные шахматы появятся во многих школах и учреждениях дополнительного образования, расположенных в районах присутствия.

Являясь социально ответственной компанией, ООО "Транснефть - Восток" в 2019-м увеличит благотворительное финансирование значимых проектов. В прошлом году при ее содействии в городах расположения производственных объектов появились пять спортивных многофункциональных площадок. Нынче в качестве дополнительной меры поддержки массового детского спорта федерациям волейбола, хоккея, легкой атлетики, плавания решено направить по 300 тысяч рублей.

Справка "РГ"

Трубопроводная система Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) построена для транспортировки нефти на российский Дальний Восток и на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Общая протяженность линейной части ВСТО составляет 4740 километров, в том числе 2694 километра - на участке ГНПС "Тайшет" в Иркутской области - НПС "Сковородино" в Амурской области (ВСТО-1). Начиная с 2006 года, на этом отрезке сданы в эксплуатацию 18 нефтеперекачивающих станций, построены технические проезды, линии электропередачи и подстанции для обеспечения нефтепровода энергией.

Проектная мощность ВСТО - 80 миллионов тонн нефти в год. В 2020-м после завершения всех работ по увеличению производительности нефтепровода реализация одного из сложнейших в новейшей истории России проекта ТС Восточная Сибирь - Тихий океан в области нефтепроводного транспорта будет завершена.