Калькулятор стоимости вывоза мусора заработал в Нижегородской области

Правильность начисления стоимости вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) нижегородцы теперь могут проверить сами. На сайте Государственной жилищной инспекции Нижегородской области заработал online-калькулятор.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, любой житель Нижегородской области, зайдя на сайт Госжилинспекции, может выбрать из списка свой район, указать, проживает он в многоквартирном или в частном доме, а также другие данные. После этого программа рассчитает сумму оплаты за вывоз мусора. Таким образом каждый нижегородец может проверить, правильно ли ему насчитали стоимость новой коммунальной услуги.

- Мы рекомендуем обратить внимание на эту программу людям с низким уровнем дохода - возможно, они имеют право на льготу или субсидию и не знают об этом. На нашем сайте перечислены все льготные категории граждан, - подчеркнул руководитель Госжилинспекции Нижегородской области Игорь Сербул.

Online-калькулятор оплаты за вывоз мусора находится в разделе "Твердые коммунальные отходы ". Также на сайте Госжилинспекции нижегородцы могут найти ответы на часто задаваемые вопросы по вывозу мусора, телефоны всех региональных операторов и тексты нормативно-правовых документов, на основании которых проводится федеральная реформа.