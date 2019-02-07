"Мордовия Арена" примет отборочный матч ЕВРО-2020

В этом сезоне саранские болельщики смогут посетить отборочный матч Чемпионата Европы по футболу 2020 года с участием сборной России. Национальные команды РФ и Сан-Марино встретятся на главном стадионе республики - "Мордовия Арена". Игра состоится восьмого июня.

Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.

- Очень приятно, что столица Мордовии вошла в число городов, где пройдут важные игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, - заявил по этому поводу глава РМ Владимир Волков. - Летом прошлого года Саранск доказал, что способен принять десятки тысяч болельщиков со всего мира на высочайшем уровне и был оценен как самый комфортный и гостеприимный город мундиаля. Уверен, что матч сборной России в Саранске станет главным футбольным событием года, а его организация будет соответствовать лучшим стандартам.

Лидер региона отметил, что сегодня необходимо эффективно использовать наследие Чемпионата мира по футболу-2018, развивать этот вид спорта в республике.

Как уже писала "РГ", активно обсуждается вопрос о создании на базе главного стадиона Мордовии детской футбольной школы. Переговоры ведутся не только с тренерами республики, но и с представителями федеральной сети школ Football Masters - ее филиалы уже работают на стадионах в Нижнем Новгороде и Самаре.

Кстати

В текущем году расходы на эксплуатацию стадиона полностью покроет федеральный бюджет. Согласно Концепции наследия ЧМ-2018, утвержденной Правительством РФ, последующие четыре года доля софинансирования из федеральной казны на эти цели составит 95 процентов. Зарабатывать "Мордовия Арена" планирует, в первую очередь, за счет проведения футбольных матчей. Среди других источников доходов - организация и проведение культурно-массовых и корпоративных мероприятий, аренда помещений и прилегающих территорий.