Суслик откопал клад Золотой Орды для марийских археологов

Удивительный случай произошел с учеными Марийского государственного университета.

Как сообщает KP.Ru, археологи находились в экспедиции на территории Селитренского городища. В XIII-XV веках здесь находился Сарай - столица Золотой Орды.

В процессе работы исследователи заметили, что суслик выкопал наружу серебряные монеты, мешавшие ему передвигаться под землей.

Археологи собрали их и приступили к раскопкам в этом месте. Так и был найден весь клад.

Ученые предполагают, что монеты оказались в одном месте, потому что хранились в холщовом мешочке, который со временем сгнил.

- Клад серебряных монет позволит определить особенности чеканки монет Средневековья, а также систему денежного обращения Золотой Орды, - пояснили в Марийском государственном университете.