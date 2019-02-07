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Поддержали медицину

"Уралкалий" оказал помощь детской поликлинике в Березниках
Текст: Константин Бахарев
Российская газета - Неделя - Пермский край № 27(7785)
Компания "Уралкалий" в рамках программы социальной поддержки городов присутствия передала детской поликлинике в Березниках, входящей в состав краевой больницы имени Е. А. Вагнера, мебель для регистратуры, телевизионное оборудование для размещения расписания приема педиатров и узких специалистов, а также другой информации для родителей.
Фото: "Уралкалий" Маленьким пациентам поликлиники подарили мольберты для занятий художественным творчеством. Фото: "Уралкалий"
Маленьким пациентам поликлиники подарили мольберты для занятий художественным творчеством. Фото: "Уралкалий"

В фойе медучреждения планируется установить стойки для перекидных папок, в которых разместят нормативные документы о предоставлении бесплатной медицинской помощи и льготном лекарственном обеспечении.

Благодаря "Уралкалию" в поликлинике появятся игровые зоны с мольбертами для занятий художественным творчеством, где дети и их родителям смогут ожидать приема врача в более комфортных условиях.

- "Уралкалий" с большим вниманием относится к поддержке здравоохранения в Березниках и Соликамске, - отметила Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО "Уралкалий". - Новое оборудование и детские уголки в краевой больнице имени Вагнера будут полезны как медперсоналу, так и маленьким пациентам и их родителям.

Справка

В 2018 году при финансовой поддержке "Уралкалия" было закуплено оборудование для отделения травматологии краевой больницы имени Е. А. Вагнера, а также отремонтирован участок дороги возле детского инфекционного отделения и поликлиники.

В 2017 году "Уралкалий" выделил 2,5 миллиона рублей на покупку уникального хирургического оборудования - электрохирургического и ультразвукового генератора GEN11. Это первый в мире генератор, объединяющий две технологии: ультразвук и электрохирургическую биполярную коагуляцию. Тогда же компания безвозмездно передала учреждениям здравоохранения Березников и Соликамска современные функциональные аппараты УЗИ стоимостью 12,8 миллиона рублей.

В 2016 году "Уралкалий" выделил средства на ремонт проездов на территории больничного городка на улице Деменева в Березниках.

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