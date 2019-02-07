В Перми осудили коллектора, по ошибке угрожавшего оперной певице

Пермские приставы через суд добились наказания для гражданина, который незаконно осуществлял возврат просроченной задолженности по договорам займов.

Как пояснили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, в августе прошлого года коллектор пытался взыскать просроченную задолженности по договору займа, однако перепутал адрес и позвонил в другую квартиру. Дверь ему открыла хозяйка квартиры (артистка хора Пермского театра оперы и балета) и пояснила, что должницей не является.

Коллектор начал требовать паспорт, а также документы, подтверждающие право на проживание в данной квартире. Женщина попыталась захлопнуть дверь, но правонарушитель не дал ей этого сделать и продолжал оказывать на нее психологическое давление, использую фразы угрожающего характера.

Свердловский районный суд города Перми признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 14.57 КоАП РФ (незаконное осуществление лицом возврата просроченной задолженности) и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.