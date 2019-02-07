В Саратове обрушились крыши двух домов

В Саратове произошло частичное обрушение крыш двух аварийных домов. Утром поступила информация о частичном обвале крыши и фасада двухэтажного кирпичного здания на углу улиц Рабочей и Радищева.

Как сообщили в мэрии, четыре года назад здание было признано аварийным. Причиной обрушения, судя по всему, послужил снег, скопившийся на крыше. В пресс-службе МЧС уточнили, что площадь обрушения составила 15 квадратных метров.

К счастью, при разрушении здания никто не пострадал, жильцов не было дома, а находившаяся в нежилом помещении на первом этаже женщина успела выбежать на улицу.

Пострадавшее здание относится к памятникам истории и культуры. Как сообщили в областном управлении по охране объектов культурного наследия, здание построено в конце 19 века, с 1907 по 1911 год в нем жил генерал Антон Деникин.

- В доме проживает одна семья, по программе расселения аварийного жилфонда им может быть предоставлено новое жилье до 1 декабря 2019 года, - информирует пресс-служба администрации Саратова.

В управлении по охране объектов культурного наследия уточнили, что сам дом сносу не подлежит, поскольку имеет статус памятника, он может быть либо законсервирован, либо восстановлен.

Между тем, как заявили в прокуратуре области, в Саратове сегодня, в четверг, обрушилась крыша еще одного дома на улице Мельничной. Этот дом также был признан аварийным. В доме зарегистрировано 18 человек.

- Органом местного самоуправления рассматривается вопрос об эвакуации жильцов аварийного дома с последующим переселением в маневренный фонд, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.