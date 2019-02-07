В обозримом будущем у любого желающего появится возможность заглянуть в Уфу эпохи раннего Средневековья. Звучит странно, не правда ли? Уфа, которая в этом году отметит 445 лет, а по другим версиям, 433 года, и вдруг - раннее Средневековье? Но ошибки нет. Памятник археологии федерального значения "Городище Уфа-II", расположенный в самом центре современной столицы Башкортостана, ученые относят именно к этой эпохе. Средневековые картографы обозначили древний город в Каталонском атласе и на карте Меркатора под названием Паскерти - Башкирд, Башкурд. На территории этого древнейшего поселения, существовавшего в IV-XIV веках, и будет создан археологический парк, концепцию которого утвердило правительство республики.

Вот такое городище скрыто от глаз в толще земли в центре Уфы. Фото: Архив "РГ"

Он задуман как настоящее место притяжения, где можно провести свободное время с максимальной пользой. Для "погружения в историю" архитектор Амир Каюмов предложил использовать рельеф местности, какой он есть - неровный, разноуровневый. У посетителей должно сложиться впечатление, что они присутствуют при археологических раскопках.

Они там действительно ведутся с 2006 года. За это время удалось собрать массу артефактов. В музейном фонде их уже более семи тысяч, и с каждым годом количество увеличивается на тысячу единиц. В дофондовом хранении находится еще 50 тысяч.

Из этого несметного богатства сейчас выбирают предметы, наиболее ярко отражающие жизнь "Городища Уфа-II" и его обитателей.

- Мы представим их в археологическом окне, аналогичном тому, какие есть на Ивановской площади Московского Кремля. В окне со стеклянным верхом размером пять на пять метров на глубине до четырех метров будет реконструирована историческая часть средневекового города и создана экспозиция культурного слоя памятника, - сообщила директор Республиканского историко-культурного музея-заповедника "Древняя Уфа" Гаухар Батталова.

Исследователи выяснили, что Уфа-II представляла собой город с поквартальной застройкой. Люди ходили по деревянным мостовым шириной до четырех метров и жили в прямоугольных домах размером 12 на 5 метров, сооруженных из деревянных плах и плетня. Для сохранения тепла и прочности стены обмазывали с двух сторон слоем глины.

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии РАН Игорь Кызласов называет уровень развития поселения удивительным.

- Эта квартальная система - городской план. С определенными представлениями по благо­устройству, - говорит он.

Но самое главное, что отличает "Городище Уфа-II", это мощный культурный слой, который на отдельных участках достигает четырех метров.

- У нас огромные столицы, действительно великие города. Но ни один из них не имеет таких мощных культурных отложений, то есть ни один из них не был так долговременно обжит, как "Городище Уфа-II". Это открытие, которого наука не ожидала. Невероятный подарок судьбы, феномен международного значения! Историческая преемственность столицы в течение 15-16 столетий несомненна для меня. И на каждом этапе это мог быть совсем другой город. Сначала он стоял на одном месте, а потом начал смещаться и, в конце концов, занял нынешние площади, поглотив все предшествующие поселения: и русские, и дорусские, - подчеркнул Игорь Кызласов.

Мощный культурный слой, который на отдельных участках достигает четырех метров

Ученые сходятся во мнении, что "Городище Уфа-II" было крупным административным, торговым, ремесленным центром, одним из узловых пунктов Волго-Уральского региона.

Кандидат исторических наук Антон Шипилов (Татарстан) не исключает, что Уфа может оказаться старше Казани.

- Городище является одним из примеров крупного поселенческого памятника эпохи Средневековья. На нем выявлены достаточно мощные культурные напластования, как и при исследовании Казанского кремля. Но здесь культурный слой больше, - признал он.

Жители городища плавили железную и медную руду, изготавливали ювелирные украшения из золота, занимались гончарным, косторезным, ткацким производством, торговлей, скотоводством, рыболовством, охотой.

Кем они были - тюрками, иранцами, финно-уграми? Точного ответа нет, но так как моноэтничных городов не существует, население было пестрым. "Городище Уфа-II" было неким котлом, где шло активное взаимопроникновение культур и языков. Сильно ощущалось влияние Хазарского каганата. Об этом говорит и обломок каменной скульп­туры головы мужчины с выраженными чертами монголоидной расы. Фрагменты керамики свидетельствуют о том, что город населяли представители разных культур: турбаслинской, кушнаренковской, бахмутинской и других. Жили здесь и пришлые люди, ведь Уфа-II была крупным торговым центром, куда везли товары со всего мира. На городище найдено немало бус из Ирана, Египта, Индии, посуда из Средней Азии и Кавказа, изделия из стекла и полудрагоценных камней из Византии. К числу редких находок можно отнести 19 серебряных золотоордынских монет.

Часть этих находок мы вскоре увидим в археологическом парке "Древняя Уфа".

Между тем

Археологическое изучение Уфы началось лишь в 50-х годах прошлого столетия, поэтому отыскать следы этого раннего города долго не удавалось. Его открыл в 1953 году уфимский краевед Петр Ищериков. С 1958 года разведочные раскопки проводил академик Нияз Мажитов, который позже посвятил изучению памятника всю свою жизнь.

Кстати, памятник археологии федерального значения "Городище Уфа-II" не единственный средневековый памятник на территории современного мегаполиса, но самый значимый. Только в историческом центре обнаружено еще пять городищ-крепостей, около десяти курганных и грунтовых могильников, более десяти открытых поселений.

Кстати

По мнению ученых, в золотоордынское время городище было заселено племенами чияликской культуры - предками современных башкир. О городе Башкорт, Башгирд, о стране башкир писали ал Идриси, Ибн Халдун, братья Пицигани, Гарнати и другие. Исследование средневековых городов Башкортостана продолжается, но конкретных фактов пока недостаточно. Принимая во внимание все вышесказанное, хочется обратиться к научному сообществу: не пора ли пересмотреть мнение о том, что предки башкир были исключительно кочевниками, "не имеющими никакого города"?