Дело сибирского "хакера", исправившего оценки, снова направили в суд

Советский районный суд Новосибирска вновь приступит к рассмотрению дела бывшего гимназиста Владимира Жоглика, которого обвиняют в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Учась в выпускном классе, нынешний студент исправил свыше полусотни отметок в электронном школьном журнале, за что теперь может на два года отправиться в колонию. Выяснилось, что, по сути, он не взламывал электронную систему, а воспользовался "подсмотренным" учительским паролем. При этом отметки исправил не только себе, но и части одноклассников.

Суд уже приступал к рассмотрению дела Жоглика, которого в местных СМИ называют хакером, однако материалы были возвращены в прокуратуру для устранения формальных нарушений. Спустя почти год 19-летнему Владимиру вновь придется занять место на скамье подсудимых. Заседание в процессе, получившем новый виток развития, состоится 11 февраля.

Ранее сторона защиты отмечала, что даже в руководстве Генеральной прокуратуры РФ не увидели оснований для продолжения судебного разбирательства и якобы пообещали закрыть дело за отсутствием состава преступления. Однако сегодня в Новосибирской областной прокуратуре опровергли указания подобного рода сверху, отметив, что рассмотрение дела не прекращалось.

- Следователь пришел к выводу, что в действиях Жоглика усматривается правонарушение, имеющее признаки общественно-опасного деяния. Надзирающий прокурор с таким решением согласился. В ходе расследования молодому человеку и его адвокатам разъяснялись основания, связанные с возможным прекращением дела, в том числе в связи с истечением срока давности. Сторона защиты исключила такую возможность, - подчеркнул заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев.

Стоит отметить, что на момент совершения преступления, Владимир Жоглик был еще несовершеннолетним, а потому, что касается сроков давности рассмотрения, на дело распространяются особые условия. По мнению представителя региональной прокуратуры в ситуации, когда сторона защиты настаивает на невиновности и оправдании человека, остается лишь один выход - судебное разбирательство.