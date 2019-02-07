Эксперт оценил влияние форума в Сочи на экономику РФ в эпоху санкций

На инвестиционном форуме 2019 года, который пройдет 14-15 февраля в Сочи, ожидается участие премьер-министра Дмитрия Медведева. Как ранее отмечал глава Правительства РФ, на этом мероприятии будут обсуждаться в первую очередь вопросы социального и экономического состояния страны.

"Российский инвестиционный форум с практической точки зрения дает его участникам неизмеримо много возможностей. Есть возможность встретиться и в неформальной обстановке познакомится с такими же профессионалами своего дела, с которыми иначе и не встретишься случайно", рассказала "РГ" Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании "ФинИст".

По ее словам, это дает уникальные возможности для развития практически любого вида бизнеса, реально завязать новые контакты с представителями государства и власти всех уровней. К примеру, в прошлом году было подписано контрактов на общую сумму почти 800 млрд рублей, и это только по контрактам, которые не составляют коммерческую и гостайну. Это очень полезный форум, особенно в пору сложной геополитической ситуации, когда из-за санкций новые связи всегда могут пригодиться.

Программа форума весьма обширна: от национальных проектов до социально значимых тем для любого города, от обсуждения криптовалют до внедрения инновационных решений и практические советы от тех, кто уже стал лидером в своей области.

"Влияние такого мероприятия на финансовые рынки будут не заметны, но это только в краткосрочной перспективе. В целом, при благоприятном стечении обстоятельств, это может повлиять в долгую весьма позитивно, ведь заключенные с выгодой контракты, полученные инвестиции под разные проекты стимулируют экономику нашей страны", - заключила Катя Френкель.