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07.02.2019 14:36
Проект: В регионах

Город Бердск получил дополнительный стимул для развития социальной сферы

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Ряд важных социальных объектов появится в городе Бердск в ближайшее время. В четверг губернатор Новосибирской области Андрей Травников лично проконтролировал, как идет работа в этом направлении.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Ранее сообщалось, что город-спутник Новосибирска Бердск стал еще одним участником проекта Новосибирского научного центра (ННЦ) - "Академгородок 2.0", старт которому дан в этом году. Особое внимание при реализации проекта правительство Новосибирской области уделяет созданию социальной, транспортной, промышленной и образовательной инфраструктуры.

По сообщению пресс-службы регионального правительства, глава региона в ходе рабочей поездки в Бердск поручил областному министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства рассмотреть проект по развитию производства фабрики виниловых обоев "Элизиум". Это единственный за Уралом завод, занимающийся производством обоев и разработавший собственную технологию.

Фото: Татьяна Кравченко
В Новосибирской области обновят санитарную авиацию

В Бердской центральной городской больнице в текущем году на 25,3 миллиона рублей, выделенных из областного бюджета, отремонтируют подразделения медучреждения.

- В первом полугодии текущего года тут должно заработать стоматологическое отделение, - отметил губернатор.

Особое внимание - строительству двух важных для Бердска социальных объектов в микрорайоне "Южный". Здесь должны появиться детский сад на 220 мест и школа на 1100 мест. Андрей Травников напомнил, что на личном приеме к нему обратились жители Бердска, обеспокоенные транспортной доступностью новых объектов образования. Минтрансу региона поручено взять вопрос на контроль: здесь должны быть построены дорога и тротуары, проведены все необходимые работы по благоустройству и освещению территории.

Также глава региона ознакомился с работой предприятия "Бердский электромеханический завод", у которого в приоритете - выпуск продукции для ракетно-космической отрасли, авиации и электромеханической продукции гражданского направления.

Справка "РГ"

Город Бердск стабильно занимает лидирующие места по многим экономическим показателям среди городских округов, уступая только Новосибирску. В 2018 году на развитие экономики и социальной сферы города за счет всех источников финансирования направлено более восьми миллиардов рублей, что составляет 107,9 процента к уровню 2017 года.

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