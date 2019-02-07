Новосибирская область делает упор на участии в федеральных проектах

Глава региона Андрей Травников заявил, что в этом году в области стартовало сразу несколько новых национальных проектов. Обозначенные в них задачи тесно связаны со стратегией социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года.

На прошлой неделе глава области выступил перед региональным заксобранием с подробным докладом об итогах экономического развития в 2018 году. В целом есть повод для умеренного оптимизма. Промышленность показала ощутимый рост, отмечена позитивная динамика по объемам привлеченных инвестиций и ВРП, который достиг почти 1,2 триллиона рублей.

Индекс промышленного производства в 2018 году составил 105,5 процентов, что примерно в полтора раза выше общероссийского показателя. Наиболее впечатляющие темпы роста отмечены в добыче полезных ископаемых - почти 28 процентов. Индекс производства в обрабатывающих отраслях - 4,6 процента. Оборот оптовой торговли увеличился на 7,1 процента, розничной торговли - на 2,5 процента (и это, кстати, особенно важно, поскольку говорит о том, что потребительская активность восстанавливается после депрессии). В прошлом году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 186 миллиардов рублей против 175,6 миллиарда в 2017-м.

- Позитивные изменения в экономике положительно сказываются на региональном и консолидированном бюджетах области, созданы условия для выполнения принятых обязательств. Кроме того, мы дополнительно привлекли федеральные транс-ферты в развитие экономики. Своевременно исполняли приоритетные бюджетные обязательства, свои контракты и не допустили просроченной кредиторской задолженности. В течение года направляли дополнительные средства на решение целого ряда социально значимых вопросов: увеличили объемы ремонта учреждений социально-культурной сферы, работ по модернизации котельных и теплосетей, ремонта сельских дорог и поддержки агропромышленного комплекса. В полном объеме были предусмотрены финансовые ресурсы для повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе тем, кто не подпадает под действие майских указов. Мы снизили госдолг. Новосибирская область уверенно входит в группу регионов с долговой нагрузкой менее пятидесяти процентов. Работу по снижению наших долговых обязательств мы продолжим, - заявил Травников.

Что касается этого года, то Новосибирская область примет участие в реализации 53 из 67 федеральных проектов, которые действуют сейчас в России. Охвачены все ключевые отрасли. Например, в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" к 2024 году необходимо отремонтировать почти 1,2 тысячи километров автотрасс.

По жилищному направлению запланирован ввод к 2024 году 2,6 миллиона квадратных метров жилья. Этого хватит на улучшение условия жизни 65 тысяч семей новосибирцев, в том числе тех шести тысяч, что проживают в ветхих и аварийных домах. В сфере образования к 2024 году нужно обновить материально-техническую базу 180 школ в сельской местности и малых городах Новосибирской области.

В здравоохранении намечено строительство 187 фельдшерско-акушерских пунктов в муниципалитетах и нескольких поликлиник в Новосибирске. Через пять лет также должны быть переоснащены два региональных сосудистых центра и двенадцать первичных сосудистых отделений, организована работа регионального сосудистого центра на базе Центральной клинической больницы. В многопрофильных больницах и крупных поликлиниках будет создано шестнадцать центров амбулаторной онкологической помощи, переоснащены медицинским оборудованием Новосибирский областной клинический онкологический диспансер, городская клиническая больница и городская детская поликлиника. Есть большие планы и в АПК, ЖКХ, других отраслях экономики.

Очевидно, что такой большой объем работы потребует высокого качества управления со стороны профильных ведомств. Определенные риски есть всегда. Ранее в области высказывались опасения по поводу реализации проектов по схеме государственно-частного партнерства. Новосибирская область серьезно просела в рейтинге российских регионов по ГЧП - в 2017-м из пятерки лидеров она переместилась сразу на девятое место. Хотя и осталась лучшей в СФО.

В этом году Новосибирская область примет участие в реализации 53 из 67 федеральных проектов, которые действуют сейчас в России. Охвачены все ключевые отрасли.

- Однако конкуренция год от года возрастает, многие регионы активно используют механизм ГЧП для развития инфраструктуры, - констатирует новосибирский губернатор. - Это говорит о том, что нам нужно более тщательно подходить как к экономической проработке подобных инициатив и проектов, так и к своевременному общественному обсуждению и созданию условий для поддержки данных проектов со стороны населения и заинтересованных участников. Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса, - одна из наших сильных сторон и по оценке регулирующего воздействия, и по оценке механизмов ГЧП региона. Улучшилась оценка качества регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов. Но это по-прежнему не самая высокая оценка. Предлагаю министерству экономического развития подготовить новые предложения по данному направлению.

В этой связи не исключено, что будет принято решение усилить экономический блок в правительстве области новыми кад-рами. Тем более что курс на обновление команды первых лиц в регионах сейчас - общероссийский тренд. Чему, кстати, подтверждением служит и сам губернатор Андрей Травников.

По мнению экспертов, Новосибирск богат на профессиональных специалистов, которые могли бы попробовать себя в новом качестве. Имена называются самые разные - это гендиректор банка "Левобережный" Владимир Шпоренко, перешедший недавно на работу в "Ростех" депутат областного заксобрания Юрий Зозуля или зампредседателя комитета по бюджету, финансово-экономической политике и собственности новосибирского ЗС Ирина Диденко.

Присутствие в списке кандидатов региональных депутатов выглядит вполне логичным. В соседнем Красноярском крае, который также имеет мощную экономику и готовится реализовать огромнейший инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" (совместно с Тывой и Хакасией), в ноябре прошлого года министром экономического развития был назначен Егор Васильев. Ранее он занимал пост председателя комитета по бюджету и экономике красноярского заксобрания.