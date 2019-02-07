Самолет вынужденно сел в Абакане из-за сильного встречного ветра

Пассажирский самолет, летевший чартерным рейсом с китайского острова Хайнань в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Абакана Республики Хакасия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, командир лайнера принял решение о посадке из-за сильного встречного ветра. В связи с погодными условиями он посчитал необходимым провести дозаправку судна.

Посадка прошла штатно, однако при осмотре воздушного судна была обнаружена неисправность - одна из деталей требовала замены. Сейчас техники исправляют поломку, после чего борт продолжит полет в пункт назначения.

На борту воздушного судна находятся 163 пассажира, в том числе 13 детей. Как уточнила представитель ведомства Оксана Горбунова, прокуратура контролирует соблюдение их прав.