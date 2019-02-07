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07.02.2019 11:57
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сибирский народный хор в честь своего 75-летия выступит в городах России и мира

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Сибирский русский народный хор из Новосибирска выступит 9 февраля в церемонии открытия первых Международных спортивных игр "Дети Азии-2019", которые пройдут в Южно-Сахалинске.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

И это лишь одно из многих ярких событий, в которых в этом году примет участие прославленный новосибирский коллектив.

Как сообщили в министерстве культуры Новосибирской области, этот год - юбилейный для Государственного академического Сибирского русского народного хора. В честь своего 75-летия он выступит с концертной программой в городах России и мира.

Фото: Татьяна Кравченко
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Также запланированы насыщенная программа в районах области и сибирских регионах, совместные проекты со знаменитыми российскими исполнителями, фестивали, выставки и конкурс граффити. В течение всего года будут проходить объединенные концертные программы "Стяжение напевов" - совместно с профессиональными творческими коллективами.

Центральные события в рамках юбилейной программы пройдут в апреле. Среди них - концертная программа народной артистки РФ Надежды Бабкиной и ансамбля "Русская песня", серия мастер-классов, а также юбилейная программа "Нашему зрителю посвящается…".

В рамках культурной акции "Русские сезоны", которая пройдет в Берлине, Сибирский хор представит концертную программу "Сибирь - жемчужина России", а также выставку сценических костюмов и ряд других мероприятий. В январе этого года коллектив Сибирского народного хора бурными овациями встречали в городах Республики Беларусь. Кроме того, в конце января артисты хора выступили с юбилейной программой в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве.

Справка "РГ"

Сибирский народный хор - один из ведущих профессиональных коллективов русской традиционной культуры в России. Он был создан в сентябре 1944 года на базе хорового коллектива при Новосибирском радиокомитете. Сейчас география гастрольной деятельности Сибирского хора составляет свыше 50 государств. В составе труппы 80 человек - артисты хора, балета и оркестра.

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