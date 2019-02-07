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07.02.2019 11:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске организатор банды экстрасенсов получил 14 лет

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении тринадцати участников преступного сообщества, промышлявшего оказанием якобы экстрасенсорных услуг и незаконной продажей БАДов.

Фото: ФСБ РФ/ТАСС
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Как рассказал "РГ" представитель пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Антон Сурнин, в общей сложности банда "заработала" на доверчивых гражданах более 70 миллионов рублей. В ноябре прошлого года суд отправил на 15 лет в колонию общего режима главу этого "коллектива" экстрасенсов 61-летнюю Татьяну Гайнулову. Сегодня ее ближайший сообщник Антон Асташов был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Остальные участники получили различные сроки, от 2 до 7,5 лет в зависимости от роли, которую они играли в преступной схеме.

Активную деятельность мошенники развернули десять лет назад. Довольно долго им удавалось оставаться вне поля зрения правоохранительных органов. Конец незаконному бизнесу банды положили лишь в 2013 году, к тому моменту это было уже хорошо организованное сообщество, действовавшее по двум основным направлениям: продажа биологически-активных добавок и навязывание экстрасенсорных услуг. Как уточнили в следственном управлении СКР, организаторам последовательно подчинялись восемь структурных звеньев.

По словам Антона Сурнина, свои услуги преступники рекламировали через СМИ, обещая избавление от самых различных недугов. Позвонивший по номеру человек подвергался серьезной психологической обработке. Например, после того, как доверчивый гражданин описывал наблюдаемые симптому, ему по телефону ставили тот или иной страшный диагноз. Вылечить болезнь предлагали собственными препаратами. Обходились они "пациентам" конечно недешево, главной целью продавцов было "выжать" из человека по максимуму.

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Конечно, у кого-то появлялись сомнения в эффективности предлагаемых БАДов, тогда ему заявляли, что он со своей "болезнью" имеет огромный научный интерес для специалистов. И если он продолжит курс экспериментального лечения, то государство возместит ему стоимость чудо-таблеток. Стоило опьяненному своей уникальностью человеку согласиться, ему рассчитывали новый курс лечения очередными пустышками.

С последними деньгами расставались и те, кто поверил в силу экстрасенсорного лечения. Принцип был тот же, что и с БАДами, только лечить тяжелейшие болезни предлагалось и вовсе антинаучными методами. А еще здесь предлагали купить лотереи билеты, заряженные космосом и астральной энергией. Такие лотерейки должны были принести своим обладателем баснословные барыши, но и стоили, понятное дело, немало.

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