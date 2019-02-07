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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Поймай ветер удачи!

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 27(7785)
Редакция "Российской газеты" в Новосибирске задумала праздник для нашей взрослой аудитории - от 55 и старше. Мы знаем, что люди этого возраста - самые активные, яркие и оптимистичные. И хотим вместе с ними доказать всем, что жизнь всегда готова предложить нам что-то новое, необычное и удивительно красивое. Например - сноукайтинг, или хождение по льду под парусом.
Фото: Архив школы Wind's house Фото: Архив школы Wind's house
Фото: Архив школы Wind's house

Романтику этого вида спорта готова раскрыть всем двукратная чемпионка мира по сноукайтингу Мила Полякова. Однажды она рассказала "РГ", что сноукайтинг - это спорт без возраста, что здесь не нужна суперсила и невероятная физическая подготовка, а важно чувство баланса. И теперь мы можем это проверить.

Фото: Николай Галкин/ТАСС
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Мила Полякова и ее школа Wind's House (в переводе с английского - дом ветра) приглашает читателей "РГ" на бесплатное занятие сноукайтингом: два часа на заснеженном Обском море в сопровождении шести опытных инструкторов. Мила говорит, что время пролетит незаметно, а мы обещаем напоить всех горячим чаем.

Дата нашего знакомства с ветром - 16 марта. Март, между прочим, - бархатный сезон для сноукайтинга. А время, место и то, как туда добраться, обсудим позднее.

Контакт

Чтобы принять участие в акции, надо предварительно записаться по телефонам: (383) 223-80-35, 8-913-929-07-04, 8-903-935-65-07. Пароль: "Дом ветра".

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