В Сибири разработали быстрый способ диагностики стресса и рака

Специалисты Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ рассказали о создании высокочувствительного биосенсора, предназначенного для экспресс-диагностики стресса, онкологических заболеваний, а также для поиска токсинов в воздухе.

Как пояснили в пресс-службе вуза со ссылкой на научного сотрудника лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Раджива Ранджана, исследователи использовали универсальные механизмы взаимодействия наноматериалов и биологических объектов разного уровня организации. Это было необходимо для разработки биосенсоров с сильным биолюминесцентным сигналом, а значит и высокой чувствительностью анализа.

- Для усиления биолюминесценции мы выбрали наночастицы золота (AuNP), - отметил ученый.

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Валентины Кратасюк, специалисты создали биологический модуль сенсора.

- Он может применяться в том числе для обнаружения тяжелых металлов, а также контроля стрессовых перегрузок у спортсменов, - отметила Валентина Кратасюк.